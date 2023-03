Mężczyzna, którego zwłoki znalezione zostały w pobliżu granicy z Białorusią, na trudnodostępnym terenie w Puszczy Białowieskiej, to najprawdopodobniej 27-letni obywatel Afganistanu. W jego rzeczach znaleziono paszport. Zwłoki trafiły do zakładu medycyny sądowej.

Zdj. ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Policja zgłoszenie o znalezieniu zwłok w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego dostała we wtorek po godz. 17. Na miejsce, przez bagienny teren, funkcjonariusze, prokurator i inne służby dotarły ok. godz. 20.

Jak poinformował PAP w środę szef Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Jan Andrejczuk, policję zawiadomiły osoby, które na terenie rezerwatu prowadziły obserwacje zwierząt; czynności śledcze - oględziny zwłok, znalezionych przy nich rzeczy i samego miejsca - trwały do godz. 1 w nocy. Zwłoki leżały na terenie bagiennym, zalanym wodą - powiedział prokurator. Znaleziono przy nich paszport, z którego wynika, że zmarły to 27-letni obywatel Afganistanu. Znaleziono też przy nim telefon komórkowy i kilka białoruskich rubli.

Z pierwszych oględzin wynika, że zgon miał miejsce jakiś czas temu, ale nie doszło jeszcze do rozkładu zwłok. Zostały one przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku; w środę w hajnowskiej prokuraturze formalnie wszczęte będzie śledztwo, w którym badane będą przyczyny i okoliczności śmierci tego migranta.

Prokurator Andrejczuk zwrócił uwagę, że to kolejny przykład, iż migranci wybierają do nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusią trudnodostępne, bagienne miejsca. Zwłoki znajdujemy na takim terenie, gdzie osoba zdrowa i wypoczęta, znająca teren, miałaby trudności z poruszaniem się - dodał.

Podobnie jak przy innych tego typu śledztwach, zebrane w początkowej fazie postępowania dowody będą najprawdopodobniej przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem.

Gdy zaczął się kryzys migracyjny na tej granicy, jesienią 2021 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku postanowiła, że sprawy dotyczące śmierci migrantów będą łączone i przekazywane do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach.

Tam prowadzone są obecnie dwa główne śledztwa, w których każdy przypadek jest oddzielnym wątkiem. W pierwszym śledztwie badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 (gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym) do końca 2022 roku. W drugim - przypadki odnotowane od początku 2023 roku.