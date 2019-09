Policjanci poszukują sprawcy brutalnego zabójstwa młodej kobiety, do którego doszło w miejscowości Brzozowiec na Mazowszu. "Mężczyzna jest obywatelem Ukrainy i bezpośrednio po dokonanym przestępstwie wyjechał z Polski na Ukrainę, gdzie się ukrył" - mówi Paweł Rynkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

30 sierpnia 2019 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zostali powiadomieni o znajdujących się w miejscowości Brzozowiec, w gminie Iłów, częściowo obnażonych zwłokach kobiety, które znajdowały się w przydrożnym rowie - podał Rynkiewicz.

Przeprowadzona tego samego dnia sekcja zwłok potwierdziła, że 26-letnia obywatelka Ukrainy padła ofiarą zabójstwa. Młoda kobieta została pobita.



Funkcjonariusze wytypowali sprawcę morderstwa. Okazał się nim 27-letni obywatel Ukrainy, który zaraz po dokonaniu zbrodni wyjechał na Ukrainę. Zebrany w sprawie materiał dowodowy i zabezpieczone ślady pozwoliły na wydanie przez prokuraturę w Sochaczewie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a następnie wystąpienie do Sądu Rejonowego w Sochaczewie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, do którego sąd się przychylił - powiedział asp. szt. Paweł Rynkiewicz.



Pozwoliło to Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie wydać za 27-letnim Ukraińcem list gończy. Polscy policjanci współpracują za ukraińskimi funkcjonariuszami nad ujęciem mężczyzny.