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Rozprawy Sądu Dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zostały odroczone. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory, planowane na dziś i jutro posiedzenia które miały ocenić słuszność zarządzonej wobec prezesa i wiceprezesa Trybunału przerwy w orzekaniu, nie odbędą się z powodu urlopów sędziów, którzy ich wspierają.

Sędziowie na urlopach

Dziś miało się odbyć posiedzenie sądu, wylosowanego do oceny, czy zasadne było zarządzenie przerwy w urzędowaniu wiceprezesa Sochańskiego. Z wylosowanego do sprawy składu został tylko Maciej Berek. Pozostali sędziowie - Jakub Stelina i Rafał Wojciechowski - poinformowali go, że są na urlopach i rozprawę trzeba było przełożyć.

Inny skład sądu jutro miał się zająć sprawą prezesa Święczkowskiego. Przewodniczącej mu Magdalenie Bentkowskiej swój urlop zgłosił wylosowany w niej na rzecznika dyscypliny sędzia Stanisław Piotrowicz. Również ta rozprawa ma być przełożona.

Zajmujący budynek Trybunału sędziowie traktują informacje o urlopach jak uznanie przez ludzi Bogdana Święczkowskiego podjętych przez nich decyzji. Nieoficjalnie przyznają też, że po uchyleniu immunitetów prezesa i wiceprezesa sprawy dyscyplinarne straciły na znaczeniu, bo obaj i tak są zawieszeni w obowiązkach.

Aresztu dla Święczkowskiego nie będzie. Korwin-Piotrowska tłumaczy dlaczego Argumenty przedstawione przez prokuraturę ws. aresztowania Bogdana Święczkowskiego nie były wystarczające. Tak sędzia Anna Korwin-Piotrowska uzasadniała wczorajszą decyzję Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego ws. uchylenia…

Decyzje ws. Święczkowskiego i Sochanskiego

Zgromadzenie sędziów w Trybunale Konstytucyjnym zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską uchyliło immunitet Bogdana Święczkowskiego w odniesieniu do 4 spraw; nie wyraziło zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt - poinformowano w środowym komunikacie. Zgromadzenie wyraziło także zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski, pytany w Polsat News pod budynkiem TK o ocenę wtorkowych decyzji Zgromadzenia sędziów w TK, powiedział, że „nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały". W żadnym wypadku nie jestem zawieszony - oświadczył.