RMF24

Warszawski sąd przychylił się do wniosków prokuratury ws. trzech osób zatrzymanych w tym tygodniu w związku z aferą Zondacrypto. Aleksandra G., Ewelina W. i Jacek R. mają trafić za kraty. Mogą tego uniknąć, wpłacając w ciągu tygodnia poręczenia majątkowe w wysokości 1 miliona złotych.

Informację o decyzji sądu podała na portalu X Prokuratura Krajowa.

„Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił dziś wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Aleksandry G., Eweliny W. i Jacka R. – podejrzanych w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Tym samym sąd uznał, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw oraz istnieje potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania” - wyjaśniono.

„Sąd zastrzegł możliwość zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe w przypadku wpłacenia przez każdego z podejrzanych kwoty 1 mln zł w terminie 7 dni. Decyzja o złożeniu zażalenia na warunkowość tymczasowego aresztowania zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu” - czytamy na portalu X.

W poniedziałek na polecenie specjalnego zespołu prokuratorów do sprawy Zondacrypto, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali trzy osoby. To Jacek R. – udziałowiec spółki BitBay oraz szef Działu Infrastruktury, odpowiedzialny za utrzymanie i obsługę systemów informatycznych giełdy, Ewelina W. – dyrektor Działu Finansów spółek prowadzących giełdę kryptowalutową i Aleksandra G. – adwokat wykonująca obowiązki zawodowe w Dziale Prawnym grupy kapitałowej BB Trade Estonia OÜ, będącej operatorem giełdy Zondacrypto.

W Prokuraturze Krajowej zatrzymani usłyszeli dwa zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, której działalność miała doprowadzić do wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach oraz oszustwa na szkodę klientów giełdy kryptowalutowej i spółek będących jej operatorami, w zbiegu z innymi przestępstwami.

Od kwietnia trwa śledztwo dotyczące działalności giełdy Zondacrypto. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy.

Już w kwietniu wartość szkód zgłoszonych przez pokrzywdzonych wynosiła co najmniej 350 mln zł. Postępowanie obejmuje również przepływy pieniędzy i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay — poprzedniczki Zondacrypto. Jego los jest nieznany od marca 2022 r. Od 1 października sprawę prowadzi specjalny zespół Prokuratury Krajowej.