Zmienia się właściciel TVN. Minister sprawdzi, czy nie zagraża to bezpieczeństwu Polski

RMF24

Minister Aktywów Państwowych przeprowadzi postępowanie ws. przejęcia właściciela TVN. Chodzi o nabycie Warner Bros. Discovery przez grupę Paramount Skydance. Postępowanie ma ocenić, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce.

Zmienia się właściciel TVN

Paramount Skydance sfinalizował we wtorek przejęcie Warner Bros. Discovery (dotychczasowego właściciela TVN), tworząc spółkę Skydance. Wartość transakcji to 110 mld dol.

Paramount Skydance był właścicielem m.in. studia Paramount Pictures, stacji CBS, Nickelodeon, MTV i platformy Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontrolował m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce – Grupę TVN. Wszystkie te podmioty stały się teraz częścią Skydance.

W lipcu na fuzję zgodziła się warunkowo Komisja Europejska.

„Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance oznaczać będzie również nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji” – przekazał dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych Przemysław Kuk w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak podkreślił, spowoduje to konieczność zawiadomienia Ministra Aktywów Państwowych o tym fakcie w formule ex post (po fakcie).

Będzie postępowanie administracyjne ws. przejęcia właściciela TVN

„Minister Aktywów Państwowych, działając jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie w celu weryfikacji wpływu dokonanej transakcji na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce. Czas na przeprowadzenie postępowania to 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia” – poinformował dyrektor Kuk.

Przekazał, że postępowanie administracyjne może zakończyć się dwojako. Może zostać np. wydana decyzja o niestwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji (decyzja pozytywna).

Możliwa jest też decyzja o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji (decyzja negatywna). „W takim przypadku Minister Aktywów Państwowych może nakazać zbycie akcji spółki TVN S.A. w wyznaczonym terminie” – podkreślił przedstawiciel resortu.

TVN na liście firm strategicznych

W grudniu 2024 roku rząd zdecydował o wpisaniu stacji telewizyjnych TVN i Polsat do wykazu strategicznych firm, które podlegają ochronie państwa przed agresywnym i niebezpiecznym przejęciem z punktu widzenia interesów kraju. Donald Tusk mówił wówczas, że „decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na tej strategicznej liście podmiotów, które podlegają ochronie”.

Lista została wtedy rozszerzona także o T‑Mobile Polska, spółkę P4 (właściciela Play), Cyfrowy Polsat i WB Electronics. Obecnie na liście spółek strategicznych jest 25 podmiotów, w tym m.in. Grupa Azoty, Orlen i Tauron.

Co może zrobić resort?

Wykaz podmiotów podlegających ochronie prowadzony jest na postawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. W wykazie zamieszczane mogą być firmy np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli, w tym resorty. Organy te mogą w drodze sprzeciwu zablokować transakcje skutkujące np. przejęciem firm.

Zgłaszając taki sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO. Organem kontrolnym przypisanym do TVN S.A. jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Pytania o zagrożenia dla niezależności mediów

Walcząca o wolność prasy organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) ostrzegła natomiast, że przejęcie Warner Bros. przez Paramount może bezpośrednio zagrozić niezależności stacji TVN24.

Organizacja zaapelowała do Komisji Europejskiej, by zgodę na przejęcie uwarunkowała gwarancjami dla TVN24. Nie doszło do tego.

Przed podjęciem decyzji KE przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 mld dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku. Nie oceniała natomiast wpływu fuzji na pluralizm mediów.

Nie będzie interwencji UOKiK. Jakie warunki postawiła KE?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny powiedział, że polski urząd antymonopolowy nie będzie kwestionował warunkowej zgody Komisji Europejskiej na fuzję gigantów medialnych. Tłumaczył, że zgoda ta odnosi się do całej Unii Europejskiej, zatem żaden krajowy urząd antymonopolowy nie ma podstaw do jej zakwestionowania.

Pełna zgoda Komisji Europejskiej na fuzję jest uzależniona od wywiązania się ze zobowiązań złożonych przez Paramount, które dotyczą dystrybucji filmów. Firma zobowiązała się m.in. sprzedać udziały w United International Pictures, poprzez który Paramount wraz z wytwórnią Universal dystrybuują filmy do kin. Paramount obiecał też, że przez kolejne 10 lat nie będzie współpracował z Universalem w zakresie dystrybucji filmów w Europie.