Zmarła Janina Rosińska, utalentowa seniorka lekkoatletka

RMF24

Zmarła Janina Rosińska (Na zdjęciu widać ją w trakcie zawodów w biegu na 60 metrów podczas 25. Halowych Mistrzostw Weteranów Lekkiej Atletyki 2016 w Toruniu, fot. Shutterstock/PAP/Tytus Żmijewski)

Zmarła Janina Rosińska (Na zdjęciu widać ją w trakcie zawodów w biegu na 60 metrów podczas 25. Halowych Mistrzostw Weteranów Lekkiej Atletyki 2016 w Toruniu, fot. Shutterstock/PAP/Tytus Żmijewski)

Rosińska jeszcze w kwietniu triumfowała w halowych mistrzostwach Europy w biegu na 200 metrów, zdobywając złoty medal – przypomniał portal Sportowe Fakty.

Przygodę z bieganiem rozpoczęła dopiero po ukończeniu 50 lat, ale przez kolejne lata stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek kategorii masters. Ukończyła ponad 360 maratonów i wywalczyła setki medali na krajowych oraz zagranicznych zawodach. Startowała również po wszczepieniu rozrusznika serca.

Podczas kwietniowych halowych mistrzostw Europy weteranów 89-letnia wówczas Rosińska zwyciężyła na dystansie 200 metrów w swojej kategorii wiekowej. 30 kwietnia obchodziła 90. urodziny.

Zmarłą pożegnał Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego była członkinią.

„Janina była osobą niezwykłą – pełną energii, pogody ducha i wewnętrznej siły. Jej największą pasją było bieganie. Nie tylko biegała – ona udowadniała, że na spełnianie marzeń i pokonywanie własnych granic nigdy nie jest za późno. Jej medale były pięknym świadectwem wytrwałości, ale przede wszystkim ogromnej radości, jaką czerpała z aktywności” – podkreślono, dodając, że zmarła należała również do grupy tanecznej.

Pogrzeb Janiny Rosińskiej odbędzie się w piątek, 9 października. Uroczystości rozpoczną się o godz. 13 w kaplicy cmentarnej św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach.