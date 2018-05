Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej! Z tej okazji biało-czerwona sztafeta RMF FM przemierzyła Polskę z południa na północ. Wystartowaliśmy po godz. 7:00 w Zakopanem, a tuż przed godz. 20:00 flaga została wciągnięta na maszt ORP "Błyskawica". Zobacz naszą relację minuta po minucie!

19:49

Wielki finał akcji RMF FM! Biało-czerwona flaga, która przemierzyła całą Polskę w sztafecie RMF FM, po odegraniu Hymnu Polski została wciągnięta na maszt okrętu ORP "Błyskawica"!

19:40

Jesteśmy w Gdyni!



Bieg w Gdyni / Joanna Kocot / RMF FM

19:17

Gdynia to ostatni eta tegorocznej biało-czerwonej sztafety RMF FM. Zapraszamy do naszego żółto-niebieskiego miasteczka!

19:10

Ruszamy w drogę - prosto na Skwer Kościuszki w Gdyni!



19:05

Motocykliści zawiozą flagę na Skwer Kościuszki w Gdyni.





19:00

Nasza biało-czerwona flaga pod eskortą straży pożarnej i motocyklistów pojedzie do Gdyni.

Na ostatnim etapie biało-czerwonej sztafety w Gdyni pomoże nam Artur Siódmak oraz dzieci z jego fundacji - młodzi adepci sport w wieku 10-12 lat, którzy przybiegną pod okręt ORP "Błyskawica". Będzie to dla nich przeżycie sportowe i wychowawcze, patriotyczne.

To jest dobry element, by dołożyły tę cegiełkę, podkreślając Dzień Flagi. To jest bardzo pozytywny aspekt, oprócz tego sportowego - powiedział Siódmak.

Później zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego, a nasza flaga zostanie podniesiona na okręcie.

18:05

Flaga, która w naszym konwoju przemierzyła dziś już setki kilometrów - z Zakopanego, przez Kraków i Warszawę - jest coraz bliżej Skweru Kościuszki w Gdyni. To miejsce finału dzisiejszej akcji.

Za kilkadziesiąt minut na węźle Rusocin przy autostradzie A1 flagę przejmą strażacy z Państwowej Straży Pożarnej.

W sztafecie uczestniczą młodzi strażacy, którzy pełnią służbę w różnych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Flaga niepodległa, biorąc po uwagę, że to jest wyjątkowy rok, również jest zawsze z nami - zapowiada Paweł Frątczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.

17:46

Na ORP "Błyskawica" w Gdyni skończył się już czas zwiedzania, ale na nabrzeżu jest nadal duży ruch. Ekipa w naszym żółto-niebieskim miasteczku jest już gotowa na przyjęcie naszej sztafety,

Zapraszamy, by do nas dołączyć - czekają na Was flagi, słodkie upominki i inne niespodzianki.

Flagę w okolicy Teatru Muzycznego odbierze Artur Siódmiak, który wraz z dziećmi ze swojej fundacji przebiegnie przed "Błyskawicę".

Grać będzie wtedy orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

17:03

Czuję się jak prawdziwy patriota, prawdziwy Polak. Wiem, że flaga była w zacnych rękach, w związku z tym zapisuje się w historii z zespołem Perfect. Jak będzie jakieś podsumowanie historii zespołu Perfect, to ten fakt będzie już w historii już faktem dokonanym - powiedział Grzegorz Markowski.

Zespół Perfect przewiezie teraz flagę przez część drogi w kierunku do Gdyni.

Wy jesteście po prostu "perfect". Cieszę się, dlatego że Gdynię kocham i flaga będzie przedłużeniem naszej miłości do całej Polski, do Gdyni, do naszego słodkiego wybrzeża - dodał lider Perfectu.

16:50

Nasza flaga jest na parkingu Miejsca Obsługi Podróznych- Krzyżanów Wschód przy autostradzie A1 w województwie łódzkim.

I tam odbiera ją właśnie kolejna wyjątkowa osoba - Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfect.

16:21

Finał naszej biało-czerwonej sztafety w Gdyni odbędzie się na pokładzie ORP "Błyskawica".

Na nabrzeżu w okolicy Skweru Kościuszki wszystko jest już gotowe.

Błyskawica prezentuje się bardzo pięknie, jest przyozdobiona specjalną dekoracją z maleńkich flag - od dziobu okrętu aż po rufę - informuje dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa.

Na okręcie obecnie jest nie tylko załoga, ale i turyści, którzy go zwiedzają. To kawał historii i nasze dziedzictwo - mówią.

Na najwyższym z okrętowych masztów zostanie podniesiona nasza biało-czerwona flaga, która przemierza całą Polskę.

16:00

Jedziemy autostradą A2. Przed chwilą na jednym z parkingów zatrzymali nas nasi Słuchacze, by zobaczyć z bliska biało-czerwoną flagę, która przemierzyła już wiele kilometrów.

Najbliższy przystanek planujemy ok. godz. 16:30 przy A2 na parkingu Krzyżanów-Wschód. Zapraszamy Was tam serdecznie, będziemy mieć specjalną niespodziankę.

15:00

W stolicy z flagą biegli prezydent i politycy różnych partii.

Udało się, było energetycznie, bardzo przyjemnie, ciepły wiaterek, wiosnę czuć. Widać, można się różnić pięknie pod biało-czerwoną - powiedziała Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15.

Było bardzo dobrze, wielka duma, żeby biec. Nowoczesna, w ramach koalicji obywatelskiej, flagę przejęła od PO, a przekażemy ją naszym przyjaciołom z PSL - stwierdził Marek Sowa z Nowoczesnej.

14:52

Nasza biało-czerwona sztafeta RMF FM powoli opuszcza Warszawę. Konwój RMF FM rusza w stronę Gdyni!

/ Paweł Gąsior / RMF FM

14:40

Ruszyła sztafeta ponad podziałami! Pod biało-czerwoną flagą biegli: Michał Dworczyk z PiS, Joanna Kluzik-Rostkowska z PO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15, Marek Sowa z Nowoczesnej.



14:35

Biało-czerwona flaga przekazana przez prezydenta i grupę młodych siatkarzy politykom. Za chwilę sprzed Kolumny Zygmunta wystartuje sztafeta ponad podziałami!



Prezydent z grupą młodych siatkarzy i z politykami / Grzegorz Dukielski

Biorą w niej udział przedstawiciele pięciu partii zasiadających obecnie w Sejmie oraz szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Razem ze naszymi słuchaczami biegniemy pod Barbakan. Politycy przekażą wówczas flagę strażakom, którzy towarzyszą naszej sztafecie od samego początku.

14:32

Prezydent wraz z grupą młodych siatkarzy biegnie z biało-czerwoną flagą na Plac Zamkowy!



14:22

Młodzi siatkarze przejechali na Krakowskie Przedmieście, przed siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nasz dziennikarz Tomasz Skory przekaże flagę prezydentowi. Andrzej Duda wraz z nastoletnimi sportowcami pobiegnie na Plac Zamkowy. W pobliżu Kolumny Zygmunta prezydent wręczy flagę politykom.







14:11

Za chwile wielki start - sztafeta ponad podziałami. Prosto z Placu Zamkowego w Warszawie!



14:05

Prezydent z biało-czerwoną flagą dobiegnie na Plac Zamkowy. Stamtąd wystartuje kolejny odcinek naszej sztafety. Wezmą w nim udział reprezentanci pięciu partii. Tam trwa wielka rozgrzewka - donosi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



14:00

Biało czerwona flaga słuchaczy RMF FM już zbliża się do Pałacu Prezydenckiego. To będzie kolejny etap naszej sztafety Tatry-Bałtyk z okazji Dnia Flagi. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik - zapewnia reporter RMF FM Mariusz Piekarski i dodaje: Nasz wóz satelitarny zaparkował już na samym środku dziedzińca przed Pałacem Prezydenckim.



13:42

Przed Pałacem Prezydenckim czekamy na flagę.



13:24

Biało-czerwona sztafeta na ulicach Warszawy.



13:15

Marek Piekarczyk przekazał flagę Michałowi Szpakowi.



12:36

Na tablicy przylotów na Lotnisku Chopina w Warszawie pojawił się samolot z Krakowa, z biało-czerwoną flagą na pokładzie. Czekają na nią - razem z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem - Michał Szpak i Ruda z Red Lips oraz Margaret.





12:00

Biało-czerwona flaga słuchaczy RMF FM startuje z Krakowa - do Warszawy. Na pokład samolotu zabrał ją Marek Piekarczyk z synem Filipem.



Z Markiem Piekarczykiem i jego synem Filipem tuż przed wylotem do Warszawy rozmawiał Maciej Pałahicki Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Samolot z flagą powinien wylądować w Warszawie przed godz. 13.







11:45

Marek Piekarczyk razem z flagą dotarł na lotnisko w Krakowie. Za chwilę wyruszamy do Warszawy.



11:06

Otylia Jędrzejczak przekazała flagę Markowi Piekarczykowi, który wsiadł z nią na policyjną motorówkę. Flaga popłynie Wisłą w stronę Tyńca. Przekażemy ją strażakom, którzy w towarzystwie policyjnych wodniaków i WOPR-u, popłyną w dół rzeki!





11:02

Biało-czerwona sztafeta RMF FM dociera na Bulwary Wiślany w Krakowie. Wcześniej przemierzyła Rynek Główny. Otylia Jędrzejczyk przekaże ją lada chwila Markowi Piekarczykowi.



Otylia Jędrzejczak przejęła flagę na krakowskich Błoniach / Józef Polewka / RMF FM

10:12

Flaga w drodze na krakowskie Błonia.



10:00

Wielki balon, który miał przetransportować flagę sprzed Tauron Areny na krakowskie Błonia, niestety nie może wystartować.



Balon jest gotowy do lotu, wszystkie przygotowania są zrobione, ale nie ma zgody, jeśli chodzi o ruch w Balicach. Jest tam zbyt duży ruch samolotów - mówi Marek Michalec, który miał lecieć balonem. Jest mi przykro, że sobie nie skoczę, ale zabieramy flagę do radiowozu, jedziemy przez te miejsca, w których flaga państwowa powinna się pojawić i pojedziemy na Błonia - zapewnił komendant krakowskiej straży miejskiej Adam Młot.









09:43

Flaga już na Kopcu Kościuszki w Krakowie!





09:30

Sztafeta z flagą dotarła kilkanaście minut temu do Krakowa. Nikt się nie spodziewał, że pokonanie zakopianki pójdzie nam tak sprawnie - podkreśla reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Kierowcy byli fantastyczni, przepuszczali nas, mrugali światłami, trąbili, drogowcy nawet przerywali pracę, żeby nam pomachać. Prawdziwie królewskie powitanie zgotowali nam strażacy w Krzyszkowicach - były syreny, były flagi - relacjonował Maciej Pałahicki.





09:15

Jedziemy do Krakowa :)





W drodze do Krakowa / Paweł Gąsior / RMF FM





09:03

Tak Kopiec Kościuszki prezentuje się w Dniu Flagi!



08:55

Na trasie naszej sztafety są słuchacze RMF FM. Oto jedno ze zdjęć, jakie dostaliśmy na Facebooku :)





Nasza słuchaczka na trasie sztafety / Słuchaczka Jadwiga /

08:50

Przygotowania do startu balonem!



08:30

Biało-czerwony konwój jedzie do Krakowa. Minął już newralgiczne punkty na zakopiance - w Poroninie i Białym Dunajcu, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Jak relacjonuje nasz reporter Maciej Pałahicki, wielu kierowców widząc naszą sztafetę, pozdrawia nas, mrugając światłami :).



Flaga w drodze z Zakopanego do Krakowa / Paweł Gąsior / RMF FM





08:00

Kraków już czeka na biało-czerwoną flagę. W związku z tym, że rządzi nami pogoda, musimy się do niej dopasować i przenieść strat balonu z Kopca Kościuszki w okolice Tauron Areny - mówi Marek Michalec, który w koszu balonu wyniesie flagę wysoko w powietrze.

Następnie balon przeleci nad centrum Krakowa. Wzniesiemy się tak, by później skoczkowie wyskoczyli nad Błoniami - mówi Michalec.



Kolejny etap to specjalna sztafeta pod wodzą Otylii Jędrzejczak. Pobiegniemy pod Wawel. Tam będzie czekać na Was specjalne radiowe miasteczko. Będziemy rozdawać smakołyki. A dalej flaga podróżować będzie Wisłą, w motorówkach, w kierunku krakowskiego lotniska - skąd poleci do Warszawy.





07:30

W Zakopanem sztafeta dobiegła już do Krupówek. Biegło się rewelacyjnie - przyznaje Magda Czyszczoń. Krzyczeliśmy bardzo głośno, żeby turyści wstali i nam mocno kibicowali. Było wielkie poruszenie, kiedy zorientowali się, że mamy flagę - opowiadał Krzysztof Ignaczak.



Flaga została już przekazana strażakom i ekipie RMF4RT i jedzie do Krakowa.

Flaga w drodze do Krakowa / Paweł Gąsior / RMF FM

07:00

Przygotowania do startu w Zakopanem / Józef Polewka / RMF FM

W Zakopanem przejaśnia się. Na starcie naszej sztafety - przed Wielką Krokwią - są już Krzysztof Ignaczak, mistrz świata z 2014 roku, ultramaratończyk Przemek Sobczyk, który wygrał Bieg "Granią Tatr". Jest także Magda Czyszczoń - nasza olimpijka i łyżwiarka. Są trenerzy, strażacy. Wszyscy zapewniają naszego reportera Maciej Pałahickiego, że są gotowi do startu.





Sztafeta RMF FM tuż przed startem w Zakopanem / Józef Polewka / RMF FM

06:00

Jak informuje nasz zakopiański reporter Maciej Pałahicki, pod Tatrami pogoda nam sprzyja. Jest co prawda pochmurnie, lekko kropi, ale najważniejsze, że nie wieje zbyt mocno - dzięki temu przelot na paralotni powinien się udać.





Biało-czerwona sztafeta 2018! Jak będziemy świętować w tym roku?

W tym roku przemierzamy Polskę z południa na północ - z Zakopanego do Gdyni. Po drodze zatrzymamy się w Krakowie i Warszawie, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo niespodzianek!

W Zakopanem naszą sztafetę poprowadzi wybitny siatkarz Krzysztof Ignaczak, mistrz świata i mistrz Europy. Tam flagę odda strażakom, którzy w towarzystwie zespołu RMF4RT zawiozą ją do Krakowa.

W stolicy Małopolski sztafetę poprowadzi Otylia Jędrzejczak. Pod wodzą mistrzyni olimpijskiej, mistrzyni świata i Europy, trzykrotnej rekordzistce świata i Europy sztafeta pobiegnie pod Wawel, w pobliże Smoczej Jamy i pomnika Smoka Wawelskiego.

Dalej flaga "podróżować" będzie Wisłą - w motorówkach. Przekażemy ją strażakom, którzy w towarzystwie policyjnych wodniaków i WOPR-u, popłyną w dół rzeki!

Kilkanaście minut później powinniśmy być już w porcie lotniczym w Krakowie. Na pokład samolotu lecącego do Warszawy flagę zabierze Marek Piekarczyk - legenda polskiego rocka.

Z Lotniska im. Chopina w Warszawie w okolice Pałacu Kultury i Nauki naszą flagę zabiorą kolejne muzyczne gwiazdy: Margaret, Michał Szpak i Ruda z Red Lips. Następnie flaga trafi w ręce prezydenta Andrzeja Dudy, który wraz z młodymi siatkarzami pobiegnie na Plac Zamkowy. W pobliżu Kolumny Zygmunta prezydent wręczy flagę politykom.

Pod biało-czerwoną flagą pobiegną: Michał Dworczyk z PiS, Joanna Kluzik-Rostkowska z PO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15 oraz Marek Sowa z Nowoczesnej.

Razem ze naszymi słuchaczami przebiegniemy pod Barbakan. Stąd konwój RMF FM ruszy w stronę Gdańska.

Nasz konwój przewożący biało-czerwoną flagę powitamy w Gdyni wieczorem. Tam strażacy przekażą flagę wicemistrzowi świata w piłce ręcznej z 2007 r Arturowi Siódmakowi i jego podopiecznym. Dalej flagę w imieniu weteranów odbierze starszy bosman Tomasz Spych, ratownik medyczny i weteran misji w Afganistanie w 2015 roku oraz Aneta Kurowska, wdowa po pierwszym żołnierzu zabitym w Afganistanie.

Naszą biało-czerwoną flagę, która przemierzyła całą Polskę - spod Giewontu aż po Bałtyk - żołnierze Marynarki Wojennej wciągną na maszt.

Latem biało-czerwoną flagę słuchaczy RMF FM Andrzej Bargiel - najbardziej znany polski skiaplinista - wniesie na szczyt K2, najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi (8611 m n.p.m.).





Wspólne świętowanie 2 maja to już tradycja w RMF FM

Zaczęliśmy przed laty akcją "Szaliki na pomniki", w 2014 wynieśliśmy balonem gigantyczną biało-czerwoną flagę na wysokość 152 metrów, a w 2015 rozwiesiliśmy flagi na pięciu szczytach! Rok później świętowaliśmy na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie w narodowe barwy przystroiliśmy Ratusz.

W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą biało-czerwoną sztafetę. Nasza ekipa przemierzyła kraj z północy na południe Wystartowaliśmy z Helu, a metą był Giewont! Pokonaliśmy prawie 800 kilometrów! Po drodze zawitaliśmy do Gdańska, Warszawy, Krakowa i Zakopanego.

W naszą akcję włączyli się żołnierze z polskiego kontyngentu w Kuwejcie. W biało-czerwonej sztafecie wystartowało około 80 wojskowych.

W sztafecie wraz z ekipą RMF FM biegły gwiazdy muzyki i sportu, politycy oraz słuchacze RMF FM.

Zobaczcie:

Pokonaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć z biało-czerwoną flagą na Giewont. RMF FM

TUTAJ MOŻECIE ZOBACZYĆ WIĘCEJ FILMÓW I ZDJĘĆ Z NASZEJ AKCJI>>>

