Zatrzymano dwie osoby ws. podpalenia stacji Starlink

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W poniedziałek na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu – przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do podpalenia doszło pod koniec września. Kierwiński zaznaczył, że była to akcja sabotażowa i dywersyjna

Pod koniec września doszło do pożaru naziemnej stacji Starlink w miejscowości Wola Krobowska, w powiecie grójeckim na Mazowszu.

Policja poinformowała, że zatrzymani w Niemczech mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury wynikającej z Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Gdy trafią do Polski, postawione będą im zarzuty sabotażu, dywersji na zlecenie obcego wywiadu – dodał Kierwiński.

Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską – policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę.

„Kolejny akt wojny hybrydowej”

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak stwierdził, że nie ma „żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby”. Przyznał, że „coraz częściej sięgają one po ludzi związanych ze światem kryminalnym”.

Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń poinformował z kolei, że w toku śledztwa ustalono i odtworzono przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia.

Zabezpieczyliśmy nagrania, wskazujące na to konkretne działanie. Dysponujemy śladami linii papilarnych, DNA sprawców, tym jak się poruszali, kiedy przyjechali do Polski i kiedy z zostali z naszego kraju ewakuowani – powiedział gen. Boroń.

Jak przekazał, „jeden ze sprawców (narodowości tureckiej – przyp. red.) jest rezydentem na terenie Niemiec, a druga osoba, także narodowości tureckiej, miała nakaz opuszczenia Niemiec, ale w związku z zatrzymaniem, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski”.

„To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości” – napisał z kolei premier Donald Tusk na platformie X.

Pożar anten i uszkodzony agregat

Na terenie stacji bazowej znajduje się kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy ok. 2 metrów. Teren jest otoczony blaszanym płotem. Naziemna baza w Woli Krobowskiej wraz z podobną bazą koło Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej.

Późnym wieczorem 23 września na numer alarmowy zadzwonił właściciel posesji, na której umieszczono elementy infrastruktury łącznościowej. Zgłosił, że doszło do pożaru anten. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowały 3 zastępy strażaków. Nikt nie został poszkodowany.

Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej. O incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.

Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.