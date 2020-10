Dziękuję tym ministrom, którzy kończą swoją służbę - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania nowych ministrów. Prezydent szczególnie podziękował za współpracę byłej minister rozwoju Jadwidze Emilewicz i byłemu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.

Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował tym ministrom, którzy - jak mówił - "kończą swoją służbę". Chciałem wśród nich - z mojego punktu widzenia przede wszystkim wymienić - panią wicepremier Jadwigę Emilewicz i pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego - powiedział Andrzej Duda.



Współpracowaliśmy z Jadwigą Emilewicz nad rozwiązaniami dotyczącymi pakietów antyepidemicznych, walki z kryzysem koronawirusa, właśnie w sferze gospodarczej, dyskutując nad różnymi rozwiązaniami, by także ratować rynek pracy. Z Janem Krzysztofem Ardanowskim pracowaliśmy nad bardzo ważnymi sprawami polskiego rolnictwa, by mogło się rozwijać, by kwitło, a ludzie na polskiej wsi czuli, że są traktowani godnie, i że Polska dziękuje im za dostarczanie bezpieczeństwa żywnościowego - podkreślił Andrzej Duda.



Prezydent wyraził nadzieję, że odwołani ministrowie "dobrze przysłużyli się Rzeczpospolitej".

Zaprzysiężenie nowego rządu

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Rekonstrukcja rządu nie jest w naszym państwie codziennością i dlatego zapewne jest ważnym momentem - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.