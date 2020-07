Spółka Stalexport Autostrada Małopolska skierowała do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wniosek ws. podwyższenia opłat za przejazd auta osobowego płatnym odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Od początku października mialyby one wzrosnąć z obecnych 10 zł do 12 zł na każdej bramce, czyli do 24 zł za cały odcinek - proponuje zarządzająca drogą spółka (SAM).

Zdj. ilustracyjne /Marcin Bednarski /PAP

