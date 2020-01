​Dziewiątego stycznia zostanie zamkniętych sześć wiaduktów na autostradzie A1, między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód. Zamknięcie wiaduktów to przygotowanie do ich wyburzenia. Będzie ono przeprowadzane od piątku 17 stycznia w godzinach popołudniowych, do poniedziałku 20 stycznia w godzinach porannych. W tych dniach autostrada na tym odcinku zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu.

REKLAMA