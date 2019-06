W środę Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolski zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące trzech Bułgarów podejrzanych o zaatakowanie nożami dwojga ich rodaków w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim. Zabity został 32-latek, a jego partnerka ciężko raniona - poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Mężczyźni w wieku od 28 do 49 lat usłyszeli zarzuty zabójstwa 32-latka i usiłowania zabójstwa jego 26-letniej partnerki. W prokuraturze odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Trwa ustalanie motywu zabójstwa. Podejrzanym grozi dożywocie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 maja br. przed jedną z kamienic przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. Podjechały przed nią dwa samochody, z których wysiedli mężczyźni uzbrojeni w noże i zaatakowali wychodzących z budynku Bułgarów - mężczyznę i kobietę. Po krótkiej szamotaninie napastnicy uciekli.

Wezwani na miejsce policjanci próbowali reanimować 32-latka, któremu napastnicy zadali kilkanaście ran kłutych, ale okazały się one śmiertelne. Jego 26-letnia partnerka z kilkoma ranami zadanymi nożem trafiła do szpitala w Kostrzynie.

Na podstawie ustaleń i informacji od polskich policjantów, 23 maja Bułgarów zatrzymała we Francji tamtejsza Straż Graniczna. Napastnicy chcieli wyjechać do Wielkiej Brytanii. Wcześniej został za nimi wydany Europejski Nakaz Aresztowania.

W miniony piątek podejrzani zostali dostarczeni konwojem lotniczym do Polski, a we wtorek doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie usłyszeli zarzuty.