Zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jest decyzja sądu

RMF24

Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w czwartek areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A., nie uwzględniając tym samym zażalenia jego obrońcy. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Zastrzelony krytykował w internecie m.in. władze rosyjskie.

Sąd Okręgowy w Lublinie rozpoznawał w czwartek zażalenie obrońcy Elnura A. na zastosowanie trzymiesięcznego aresztu. Obrona domagała się jego uchylenia albo ewentualnie zastosowania dozoru policji i poręczenia majątkowego.

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Marta Śmiech poinformowała PAP o utrzymaniu aresztu wobec podejrzanego do 16 września br.

Wszystkie przesłanki, które legły u podstaw pierwotnej decyzji, sąd ocenił jako aktualne i słuszne – podkreśliła sędzia.

Chodzi o zagrożenie surową karą, obawę matactwa oraz ucieczki lub ukrycia się Elnura A.

Podejrzany jest obywatelem Gruzji, nie ma żadnych związków z Polską, nie ma tu miejsca stałego pobytu, co wskazuje, że przebywając na wolności, mógłby opuścić terytorium Polski – wyjaśniła rzecznik.

Dwa strzały z krótkiej broni

20 czerwca 36-letni obywatel Gruzji, Elnur A., został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Elnur A. Wcześniej usłyszał zarzut zabicia obywatela Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień przed prokuratorem.

Decyzję o areszcie podjął Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, przychylając się do wniosku prokuratury, która argumentowała, że podejrzany może uciec, ukrywać się lub mataczyć w sprawie. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zabójstwa doszło 15 czerwca na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał do ofiary dwa strzały z broni krótkiej, a następnie, gdy pokrzywdzony upadł, z bliskiej odległości oddał jeszcze trzy kolejne strzały. Oględziny wykazały siedem ran postrzałowych – pięć wlotowych i dwie wylotowe – w głowie, klatce piersiowej i plecach.

Co wiadomo o ofierze?

Ofiarą był 44-letni Robert Kuzowkow, znany w przestrzeni medialnej jako Siemion Skriepiecki – rosyjski artysta, karykaturzysta i satyryk, który krytykował m.in. Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa. Kuzowkow od 2021 roku mieszkał w Polsce, gdzie ubiegał się o ochronę przed prześladowaniami politycznymi. Służby specjalne ostrzegały go o możliwym zagrożeniu, jednak nie zdecydował się na przyjęcie ochrony.

Elnur A. został zatrzymany w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Według ustaleń policji, działał najprawdopodobniej sam, choć śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał mu w organizacji zamachu lub ucieczce.

Sprawa ma wymiar międzynarodowy i polityczny. Premier Donald Tusk podkreślał, że śledztwo prowadzone jest z najwyższą powagą, a jednym z badanych wątków jest możliwość zlecenia zabójstwa przez obce służby. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział, że ten aspekt będzie szczegółowo analizowany.