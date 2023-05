Mąż Justyny Kowalczyk, Kacper Tekieli zginął w środę w szwajcarskich Alpach. Miał 38 lat. Dziś Kowalczyk po raz pierwszy wypowiedziała się w mediach społecznościowych po stracie ukochanego męża.

Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kacper Tekieli na starcie 46. Biegu Piastów w Jakuszycach na zdjęciu z marca 2022 roku

Kacper Tekieli zginął podczas wspinaczki w Alpach. Chciał wyrównać rekord znanego szwajcarskiego wspinacza Ueliego Stecka, który zdobył wszystkie alpejskie 4-tysięczniki. Jest ich w sumie 82.

Próba Polaka zakończyła się pod Jungfrau, gdzie prawdopodobnie podczas zejścia zabrała go lawina.

Kacper Tekieli - alpinista i instruktor

Doszło do tego wczoraj, ale dopiero dziś warunki atmosferyczne pozwoliły na to, żeby dolecieć na miejsce śmigłowcem. Ok. godziny 7:00 szwajcarscy ratownicy górscy znaleźli ciało Kacpra Tekielego.

Kacper Tekieli prywatnie był mężem utytułowanej polskiej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk. Wzięli ślub 24 września 2020 roku w Gdańsku. 2 września 2021 roku w Krakowie urodził się syn pary - Hugo Tekieli.

Tak początki ich związku wspomniał w internetowym Radiu RMF24 Janusz Majer, były szef PHZ: Kacper szkolił ją w technice alpinistycznej. Między nimi zaiskrzyło. Skończyło się to małżeństwem.

Justyna Kowalczyk towarzyszyła z synem mężowi podczas jego wyprawy do Szwajcarii. Zamieszkali w kamperze, którego widać na zdjęciach, jakie zamieściła na Facebooku. To właśnie tam pojawił się jej wpis po śmierci męża. Jest bardzo lakoniczny, ale mówi wszystko.

"Był najcudowniejszy" - napisała Justyna Kowalczyk.

Kacper Tekieli - alpinista i instruktor

Alpinista Kacper Tekieli zginął w wieku 38 lat / Grzegorz Momot / PAP

Kacper Tekieli urodził się 23 listopada 1984 w Gdańsku. Był instruktorem wspinaczki sportowej z tytułem nadanym przez Polski Związek Alpinizmu.

W Tatrach przeszedł około 300 dróg wspinaczkowych. W 2010 roku, w ramach VI International Elbrus Race, wbiegł w niecałe pięć godzin na wierzchołek Elbrusu.

Od roku 2010 był też uczestnikiem programu Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015. W jego ramach wziął udział w wyprawach na Makalu i Broad Peak Middle.

5 lipca 2019 roku w parze z Łukaszem Mirowskim w rekordowym czasie 15 godzin i 52 minut pokonał Expandera autorstwa Krzysztofa Pankiewicza, najsłynniejszą tatrzańską łańcuchówkę, łączącą drogi wspinaczkowe o trudnościach VI-VII- na ścianach Małego Młynarza, Kotła Kazalnicy Mięguszowieckiej, Mnicha i Kościelca.

4 sierpnia 2019 roku jako czwarty lub piąty w historii dokonał podwójnego trawersu Matterhornu (przejścia wszystkich czterech grani z dwukrotnym zdobyciem wierzchołka w ramach jednej akcji górskiej), a 13 listopada samotnie i bez użycia liny pokonał północno-wschodnią ścianę Eigeru drogą Laupera.

13-14 sierpnia 2020 roku zdobył wszystkie szczyty Wielkiej Korony Tatr w czasie 37 godzin i 28 minut, poprawiając poprzedni rekord o ponad 11 godzin.

2-4 marca 2021 roku powrócił na Expandera z Maciejem Ciesielskim i Piotrem Sułowskim, dokonując pierwszego przejścia zimowego (43 godziny i 50 minut ciągłej akcji górskiej w głębokich śniegach) - projekt taki uważano wcześniej za nierealny i nikt przed nimi nie podjął takiej próby.