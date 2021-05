Pracodawca będzie mógł przeprowadzać prewencyjną, wyrywkową kontrolę pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków - przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości zamieszczony w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowano do konsultacji i uzgodnień.

Jak podano w uzasadnieniu, nowelizacja ma przede wszystkim dać pracodawcom podstawy prawne do przeprowadzania - ze względu na określony prawem cel - prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub podobnie działających środków.



Zauważono, że obecnie trzeźwość pracowników można sprawdzać tylko w sytuacji, gdy łącznie są spełnione dwa warunki: badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu, oraz badanie trzeźwości przeprowadza policja, a zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zaznaczono, że obecnie nie ma też w ogóle regulacji dotyczących badań pracowników na obecność narkotyków i niedopuszczenia pracownika do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się pod ich wpływem.