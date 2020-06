Nie żyje mężczyzna ranny w zderzeniu dwóch samochodów na ul. Wrocławskiej w Długołęce. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Do wypadku doszło na wysokości marketu. Mężczyzna kierujący jednym z samochodów został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, gdzie zmarł.



Drugim autem uczestniczącym w wypadku podróżowały cztery kobiety: dwie trafiły do szpitala - ich życie nie jest zagrożone. Dwie kolejne opatrzono na miejscu.



Policjanci sprawdzają, jak doszło do tego wypadku.