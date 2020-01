Do wypadku doszło w miejscowości Olszyny w powiecie kamiennogórskim na Dolnym Śląsku. Autobus rejsowy na łuku drogi uderzył w drzewo. 9 osób zostało rannych.

(zdjęcie ilustracyjne) / Przemysław Piątkowski / PAP

W wypadku 9 osób zostało poszkodowanych - jedna z nich została przewieziona do szpitala ze złamaniem otwartym, kolejne głównie z otarciami i stłuczeniami. Jak usłyszał strażaków nasz reporter, ich życiu nic nie grozi. Poszkodowani to głównie osoby jadące do pracy oraz uczniowie z okolicznych szkół.

Autobus wypadł z drogi na łuku i z ogromną siłą uderzył w drzewo.

Pojazd ma zniszczony cały bok od strony kierowcy, uszkodzony został też dach pojazdu i dwa rzędy siedzeń tuż za kierowcą.

Na miejscu cały czas pracują ratownicy, a droga z Kamiennej Góry do Chełmska Śląskiego jest zablokowana.