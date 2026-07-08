Wyniki matur już dostępne. Jak sprawdzić, czy się zdało?

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Dziś maturzyści w całej Polsce poznają wyniki egzaminów dojrzałości. Od godziny 8:30 wyniki dostępne są online, tego samego dnia absolwenci mogą odebrać świadectwa maturalne w swoich szkołach. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do wyników i jakie warunki trzeba było spełnić, by zdać maturę w 2026 roku.

Gdzie sprawdzić wyniki matur?

Od dziś maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki egzaminów maturalnych. O godzinie 8:30 uruchomiona została możliwość logowania się na stronie ziu.gov.pl, gdzie każdy absolwent może indywidualnie sprawdzić swoje rezultaty. To ważny moment dla tysięcy młodych ludzi, którzy przez ostatnie miesiące z niecierpliwością oczekiwali na ten dzień.

Tego samego dnia uczniowie mają również możliwość odebrania świadectw maturalnych bezpośrednio w swoich szkołach. Dokument ten jest niezbędny przy rekrutacji na studia wyższe oraz w wielu innych sytuacjach formalnych.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?

Przypomnijmy, aby zdać maturę, uczniowie musieli przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dodatkowo obowiązkowe były dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Każdy maturzysta musiał również wybrać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, choć w tym przypadku nie obowiązywał żaden próg zaliczeniowy.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, konieczne było zdobycie minimum 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego – zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Dotyczy to egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Egzamin poprawkowy

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko wtedy, gdy maturzysta nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego.

Oznacza to, że:

jeśli nie zdasz jednego przedmiotu (pisemnego lub ustnego) – możesz podejść do poprawki,

jeśli nie zdasz dwóch lub więcej egzaminów – poprawa w tym samym roku nie jest możliwa i trzeba czekać do kolejnej sesji maturalnej.

Aby przystąpić do poprawki należy w terminie maksymalnie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (nie później niż do 15 lipca 2026 r.) złożyć deklarację o chęci poprawy. Stosowne oświadczenie składa się do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE.

Terminy egzaminu poprawkowego

Poprawkowa sesja maturalna odbywa się tradycyjnie pod koniec wakacji:

część pisemna – 24 sierpnia 2026 r.,

– 24 sierpnia 2026 r., część ustna – 25 sierpnia 2026 r.

Wyniki egzaminów poprawkowych ogłaszane są 11 września.