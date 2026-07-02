RMF24

Egzamin ósmoklasisty to najważniejszy sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową. Już dzisiaj, 3 lipca 2026 roku, tysiące nastolatków poznają oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Gdzie sprawdzić punktację i dlaczego to tak ważny etap rekrutacji do szkół średnich?

Kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną opublikowane w piątek, 3 lipca. To właśnie tego dnia, dokładnie od godziny 8:30 rano, uczniowie z całej Polski będą mogli zalogować się do ogólnopolskiego systemu informatycznego – ziu.gov.pl – gdzie poznają swoje rezultaty. Logowanie na platformie wymaga podania indywidualnych danych dostępowych, które każdy uczeń powinien był otrzymać wcześniej w swojej placówce.

Tego samego dnia w szkołach będzie można odebrać oficjalne zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. Zawierają one nie tylko wyniki procentowe, ale też centylowe, pokazujące, jak dany absolwent poradził sobie na tle rówieśników w całym kraju. Odbiór tego dokumentu to ważny krok, by zamknąć cały etap i skupić się na dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych do szkoły średniej.

Majowy maraton, czyli jak przebiegał egzamin w 2026 roku

Warto przypomnieć, jak wyglądał tegoroczny egzamin ósmoklasisty. Główne terminy przypadły na połowę maja. W poniedziałek 11 maja uczniowie mierzyli się z zawiłościami języka polskiego. Następnego dnia, we wtorek 12 maja, przyszedł czas na sprawdzian wiedzy z matematyki. W środę 13 maja uczniowie rozwiązywali arkusze z wybranego języka obcego nowożytnego (najczęściej angielskiego).

Nie wszyscy zdołali przystąpić do egzaminów w głównym wiosennym terminie. Dla osób, które z np. przyczyn zdrowotnych nie napisały wówczas sprawdzianu wiedzy, przewidziano dodatkowy termin egzaminu. Został on przeprowadzony w dniach 8-10 czerwca. Co ważne, bez względu na to, w którym z tych terminów młodzi ludzie pisali testy, wszyscy poznają wyniki tego samego dnia w lipcu.

Egzamin ósmoklasisty ma specyficzną cechę – w przeciwieństwie do matury nie da się go nie zdać. Przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności, który warunkowałby ukończenie szkoły. Przystąpienie do niego jest jednak obowiązkowe, aby móc formalnie ukończyć szkołę. Co więcej, to właśnie uzyskane punkty przesądzą o dalszej ścieżce edukacyjnej tysięcy nastolatków w całej Polsce.

Dlaczego punkty z egzaminu ósmoklasisty są kluczowe w procesie rekrutacji?

Dla uczniów zmagania z arkuszami to dopiero wstęp do rekrutacji do szkół średnich. Wyniki z egzaminów mają bowiem fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią znaczną część punktów, jakie można zgromadzić w całym procesie naboru. Niekiedy nawet detal na egzaminie decyduje, czy nastolatek dostanie się do wymarzonej szkoły średniej.

Zawsze należy dokładnie śledzić wojewódzkie harmonogramy rekrutacyjne, ponieważ nieprzekazanie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie może mieć przykre konsekwencje dla ucznia starającego się o miejsce w szkole średniej. Takiej stresującej sytuacji absolwenci pragną za wszelką cenę uniknąć.