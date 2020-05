Wybuch w jednym z mieszkań w bloki w Białymstoku. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kilkunastu mieszkańców ewakuowano. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Szydłowski / RMF FM

Do zdarzenia doszło rano w jednym z czteropiętrowym bloków przy ul. Towarowej.

Na miejsce wysłano sześć zastępów straży pożarnej. Po przyjeździe strażaków stwierdzono, że z jednego z mieszkań wydobywa się dym. W środku była też częściowo zawalona ściana między dwoma mieszkaniami. W środku był mężczyzna. Przewieziono go do szpitala.



Mieszkańców klatki, w sumie 14 osób, ewakuowano. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Nadzór budowlany musi stwierdzić, czy budynek nadaje się do użytkowania.