Tradycyjna wojskowa defilada, która co roku odbywa się 15 sierpnia z okazji święta Wojska Polskiego została odwołana – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak uzasadnia resort – powodem takiej decyzji jest zagrożenie zakażeniem koronawirusem. Defilada ma się odbyć w innym terminie.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (L), dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika (C) oraz dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb (P), 10 bm. w Katowicach podczas przygotowań do defilady "Wierni Polsce" w 2019 roku



Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o odwołaniu tegorocznej defilady wojskowej z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej - odpowiedział resort we wtorek na pytania PAP o to, czy defilada odbędzie się mimo trwającej pandemii, a jeśli tak, to w jakich warunkach.

MON poinformowało, że decyzja zapadła na spotkaniu ministra obrony Mariusza Błaszczaka z prezydentem Andrzejem Dudą, przedstawicielami służb sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby sanitarne nie rekomendowały organizacji tego wydarzenia. Defilady każdego roku przyciągają około 200 tysięcy osób. Tak wielkie zgromadzenia mogą zwiększać ryzyko zakażeń koronawirusem - podkreślił resort.

Pozostałe przygotowywane przez MON uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się zgodnie z planem. Defilada zostanie przeprowadzona w innym terminie, który pozwoli na zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom - zapowiedziało MON.