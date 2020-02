"Oskarżam rząd PiS i marszałek (Sejmu Elżbietę) Witek, że nie chcą wyjaśnić afery GetBack" - ogłosiła na konferencji prasowej posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hennig-Kloska po tym, jak Elżbieta Witek poinformowała, że wniosek Koalicji o powołanie komisji śledczej ws. GetBack odsyła z prośbą o opinię do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Inny poseł KO Jarosław Urbaniak przekonywał, że "afera GetBack to największa afera w III RP, to 2,5 miliarda ukradzionych Polakom pieniędzy", a Hennig-Kloska pytała, "czego boją się politycy PiS, że próbują zamieść aferę GetBack pod dywan".

