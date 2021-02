W środę na wielu termometrach w kraju zanotowano rekordowe dla lutego wartości temperatur - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodano, pobity został np. rekord stacji synoptycznych - Jelenia Góra 21,2 st. C.

Turyści podczas wypoczynku w Zakopanem / Grzegorz Mamot / PAP

"Dziś na wielu termometrach w kraju słupek rtęci wzrósł do rekordowych wartości dla lutego. Pobity został np. rekord stacji synoptycznych - Jelenia Góra 21,2 st. C. Na st. telemetrycznej Pszenno zabrakło 0,1 st. C do wyrównania rekordu 21,4 st. C z Makowa Podhalańskiego" - napisało IMGW na Twitterze.

Jak poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak, również wieczór w środę będzie w całym kraju pogodny. Dodał, że lokalnie wieczorem i w nocy mogą się tworzyć gęste mgły.

Synoptyk IMGW powiedział, że środowy wieczór w całym kraju będzie pogodny. Jedynie lokalnie w górnej dolinie Wisły oraz na północy kraju wieczorem zaczną się tworzyć mgły. Miejscami mogą być gęste, ograniczające widoczność do 100 metrów. Te mgły będą się utrzymywać również w nocy - tłumaczył.

Poza tym w reszcie kraju będzie pogodnie. Noc będzie stosunkowo ciepła w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzednich dniach - wyjawił.

Kwitnące krokusy, na Jasnych Błoniach w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Wskazał, że praktycznie w całym kraju będzie dodatnia temperatura. Jedynie lokalnie w obszarach podgórskich oraz na południu kraju temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza - podał.

Na pozostałym obszarze kraju od 0 do 4 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim nawet 5-6 stopni Celsjusza - przekazał.

Dodał, że w środę wieczorem i w nocy wiatr będzie cały czas słaby, południowo-zachodni i południowy.