Czwartek jest kolejnym dniem akcji poszukiwawczej Jana Lityńskiego, który utonął w Narwi w Pułtusku podczas niedzielnego spaceru. Polityk rzucił się do rzeki, żeby ratować psa, pod którym załamał się lód na rzece. Utonął na oczach żony. Do tej pory udało się odnaleźć jedynie należący do Lityńskiego kaszkiet.

