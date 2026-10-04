Ważne dla pacjentów. Utrudnienia w rejestracji na badania

RMF24

Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do centralnej e-rejestracji na badania medyczne. Przyczyną są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Dzisiaj przez cały dzień mogą być problemy z umówieniem się przez IKP na badania profilaktyczne, jak mammografia czy test HPV DNA - dowiedział się nasz reporter.

Przyczyną utrudnień są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.



Na Internetowym Koncie Pacjenta niedostępne tymczasowo mogą być informacje takie jak historia wizyt czy skierowania do uzdrowisk.

Prace serwisowe mają skończyć się najpóźniej w poniedziałek o godzinie 6.