RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Ważne dla pacjentów. Utrudnienia w rejestracji na badania

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (10:09)

Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do centralnej e-rejestracji na badania medyczne. Przyczyną są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Ważne dla pacjentów. Utrudnienia w rejestracji na badania
NFZ prowadzi prace serwisowe /Shutterstock

Dzisiaj przez cały dzień mogą być problemy z umówieniem się przez IKP na badania profilaktyczne, jak mammografia czy test HPV DNA - dowiedział się nasz reporter.

Przyczyną utrudnień są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na Internetowym Koncie Pacjenta niedostępne tymczasowo mogą być informacje takie jak historia wizyt czy skierowania do uzdrowisk.

Prace serwisowe mają skończyć się najpóźniej w poniedziałek o godzinie 6.


Źródło: RMF24
Tagi: NFZ badania
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: