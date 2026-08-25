Warszawa pożegna bohaterkę. Jest data pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej

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Wanda Traczyk-Stawska – uczestniczka Powstania Warszawskiego, psycholożka i działaczka społeczna – zostanie pożegnana w poniedziałek, 31 sierpnia w Warszawie. Legendarna „Pączek”, która przez niemal sto lat swojego życia nieustannie walczyła o pamięć, sprawiedliwość i prawa człowieka, zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.

Szczegóły uroczystości pogrzebowych

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13:30 mszą świętą w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Następnie, około godz. 15:30, kondukt pogrzebowy odprowadzi Wandę Traczyk-Stawską do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Życie pełne odwagi i zaangażowania

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, używając pseudonimów „Atma” i „Pączek”.

Po upadku powstania trafiła do niemieckich obozów jenieckich, jednak po wojnie nie zaprzestała walki – tym razem o lepszy świat dla kolejnych pokoleń.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jej działalność społeczna była szeroko znana – kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy i aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz wartości demokratycznych.