Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. „Odeszła Bohaterka wielu pokoleń”

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Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 99 lat - poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. „Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska 'Pączek'. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet” - napisał na platformie X.

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska

Wanda Traczyk-Stawska zmarła we wtorek. Jak podkreślił wiceminister kultury Maciej Wróbel, Bohaterka Powstania Warszawskiego „zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom”.

Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani Wando! Cześć Jej pamięci – napisał Wróbel na platformie X.

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. „Odeszła bohaterka”

Wpis z informacją o śmierci Traczyk-Stawskiej zamieścił też europoseł KO Michał Szczerba: „Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska 'Pączek'. Żołnierka Powstania. Walczyła z bronią w ręku. Strażniczka pamięci. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze myślała i pracowała dla Ojczyzny. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pragnęła silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy kochana Pani Wando za wszystko”.

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie; była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami „Atma” i „Pączek”.

Po upadku zrywu trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.