Ciała trzech osób znaleziono w sobotę rano po pożarze pustostanu w Giżycku na Mazurach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że byli to prawdopodobnie bezdomni, a przyczyną śmierci mogło być zatrucie dymami pożarowymi.

Oficer prasowy straży pożarnej w Giżycku kpt. Mateusz Pupek powiedział , że w sobotę po godz. 4 rano na alarmowy numer telefonu zgłoszono, że z opuszczonego budynku przy ul. Konarskiego wydobywa się dym.

Strażacy byli na miejscu w ciągu kilku minut. Przy dogaszaniu pożaru, na poddaszu natrafiano na ciała trzech osób. Przypuszczamy, że zmarły one w wyniku zatrucia dymami pożarowymi - powiedział.



Według strażaków ogień nie wydobył się na zewnątrz budynku. Spłonęła drewniana podłoga i część wyposażenia, m.in. materac, ubrania i inne przedmioty zgromadzone w pomieszczeniu. Doszło też do nadpalenia konstrukcji dachu. W akcji gaśniczej uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej.



Jak powiedziała asp. Iwona Chruścińska z giżyckiej policji, zmarłe osoby to kobieta i dwóch mężczyzn o nieustalonej tożsamości. Według niej prawdopodobnie to osoby bezdomne, które nocowały w opustoszałym budynku po dawnej pralni, a przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia.



Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza policji pod nadzorem prokuratury rejonowej w Giżycku.



Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, m.in. osoby bezdomne i starsze. Przypominają, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

(ag)