Co najmniej do połowy stycznia nie będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Paweł Balinowski. To flagowy program polskiego rządu w ramach walki ze smogiem. Walki, która według ekspertów Polskiego Alarmu Smogowego nie idzie dobrze. Z 15 punktów przyjętego dwa lata temu planu zrealizowano zaledwie dwa.

