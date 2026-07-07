„Wakacje z wojskiem”. Płacą 6000 zł brutto za 27 dni w koszarach

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Wojsko Polskie po raz kolejny zaprasza młodych ludzi do udziału w programie „Wakacje z wojskiem 3”. To bezpłatne, dobrowolne szkolenie wojskowe, które pozwala nie tylko zdobyć nowe umiejętności, ale także przeżyć wyjątkową przygodę i sprawdzić się w wymagających warunkach służby wojskowej.

Program „Wakacje z wojskiem” to szkolenie wojskowe dla osób w wieku 18-35 lat.

Program „Wakacje z wojskiem” to szkolenie wojskowe dla osób w wieku 18-35 lat. / Shutterstock

Szansa na aktywne i wartościowe wakacje

Program „Wakacje z wojskiem 3” to propozycja dla młodych ludzi, którzy chcą aktywnie i wartościowo spędzić część wakacji. Uczestnicy mają okazję zdobyć nowe doświadczenia, sprawdzić się w ciekawych warunkach oraz poznać realia służby wojskowej. Tegoroczna edycja obejmuje trzy 27-dniowe turnusy organizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całego kraju. Pierwsze szkolenie rozpoczęło się 8 czerwca i zakończyło 4 lipca. Przed uczestnikami kolejne dwa turnusy.

Wynagrodzenie i pełne zabezpieczenie socjalne

Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu wynagrodzenie w wysokości blisko 6 000 zł brutto. Wojsko Polskie zapewnia także zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Dzięki temu udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami dla uczestników.

Dla kogo jest program?

Program adresowany jest głównie do osób w wieku 18–35 lat – maturzystów, studentów, osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Warunkiem udziału jest ukończenie 18. roku życia.

Wybór jednostki i charakteru służby

Uczestnicy mogą wybrać jednostkę wojskową zarówno pod kątem terminu i miejsca szkolenia, jak i charakteru służby. Do wyboru są m.in. jednostki wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. To pozwala dopasować szkolenie do własnych zainteresowań i predyspozycji.

Intensywne szkolenie i praktyczne umiejętności

Każdy turnus obejmuje intensywne szkolenie podstawowe. Uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, uczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Program został przygotowany w sposób nowoczesny i praktyczny, by poza wiedzą i umiejętnościami dawać także satysfakcję, poczucie sprawczości oraz możliwość działania w zespole.

Perspektywy na przyszłość

„Wakacje z wojskiem” to nie tylko okazja do przeżycia wyjątkowej przygody i zdobycia nowych doświadczeń, ale także możliwość poznania realiów służby wojskowej od środka. Dla wielu uczestników może to być pierwszy krok do dalszego związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim – zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej.

Terminy i rekrutacja

Terminy tegorocznych turnusów to:

8 czerwca – 4 lipca - ZAKOŃCZONY

13 lipca – 8 sierpnia

17 sierpnia – 12 września

Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji na terenie całego kraju.