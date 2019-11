Ponad 47 kilogramów bursztynu ukrytego w zbiorniku paliwa próbował wwieźć do Polski 54-letni Ukrainiec. Miał go zamiar sprzedać na zachodzie Europy. Szacunkowa wartość towaru to ponad 166 tys. zł. Wobec mężczyzny zostało wszczęte postępowanie karno-skarbowe.

