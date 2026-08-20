W Polsce pojawią się nowe miasta. Część gmin zmieni granice

Od przyszłego roku status miasta otrzymają:
- Podkarpackie: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie i Żołynia,
- Podlaskie: Bakałarzewo, Filipów i Mielnik,
- Wielkopolskie: Kazimierz Biskupi i Kobyla Góra,
- Kujawsko-pomorskie: Choceń,
- Lubelskie: Milejów,
- Mazowieckie: Rzekuń.
Zmiany granic
Projekt zakłada także korekty granic siedmiu gmin. Dotyczą one m.in. obszarów w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.
Zmiany mają objąć m.in. gminy Dobrcz i Koronowo, Lniano i Drzycim, Firlej i Michów, Szprotawa i Małomice, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny oraz Mielno i Sianów.
Korekty granic czekają również siedem miast: Strzelno, Strzelce Krajeńskie, Stary Sącz, Baranów Sandomierski, Zalewo, Biskupiec i Mielno.
Zmiana nazwy gminy
Od 2027 roku ma zmienić się także nazwa gminy Chełm w województwie lubelskim. Po zmianie ma ona nosić nazwę gmina Pokrówka.
Kolejne zmiany zaplanowano na 1 stycznia 2028 roku. Obejmą one m.in. granice miasta Żory i gminy Suszec na Śląsku oraz gmin Kalisz Pomorski i Ińsko w województwie zachodniopomorskim.
Samorządy mogą składać wnioski dotyczące takich zmian, a rząd rozpatruje je w ciągu roku od ich otrzymania. Opinia władz lokalnych i mieszkańców jest brana pod uwagę, ale nie ma charakteru wiążącego.
Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która nie musi uwzględnić stanowiska samorządu ani wyników konsultacji społecznych.