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W Polsce pojawią się nowe miasta. Część gmin zmieni granice

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (09:44)

Od 2027 roku w Polsce ma pojawić się 12 nowych miast. Wynika to z założeń projektu rozporządzenia przygotowanego przez MSWiA. Zmiany obejmą kilka województw, a oprócz nadania praw miejskich planowane są również korekty granic niektórych gmin i miast oraz zmiana nazwy jednej z gmin.

W Polsce pojawią się nowe miasta. Część gmin zmieni granice
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Od przyszłego roku status miasta otrzymają:

  • Podkarpackie: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie i Żołynia, 
  • Podlaskie: Bakałarzewo, Filipów i Mielnik, 
  • Wielkopolskie: Kazimierz Biskupi i Kobyla Góra, 
  • Kujawsko-pomorskie: Choceń, 
  • Lubelskie: Milejów, 
  • Mazowieckie: Rzekuń. 

Zmiany granic

Projekt zakłada także korekty granic siedmiu gmin. Dotyczą one m.in. obszarów w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim. 

Zmiany mają objąć m.in. gminy Dobrcz i Koronowo, Lniano i Drzycim, Firlej i Michów, Szprotawa i Małomice, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny oraz Mielno i Sianów.

Korekty granic czekają również siedem miast: Strzelno, Strzelce Krajeńskie, Stary Sącz, Baranów Sandomierski, Zalewo, Biskupiec i Mielno.

Zmiana nazwy gminy

Od 2027 roku ma zmienić się także nazwa gminy Chełm w województwie lubelskim. Po zmianie ma ona nosić nazwę gmina Pokrówka.

Kolejne zmiany zaplanowano na 1 stycznia 2028 roku. Obejmą one m.in. granice miasta Żory i gminy Suszec na Śląsku oraz gmin Kalisz Pomorski i Ińsko w województwie zachodniopomorskim.

Samorządy mogą składać wnioski dotyczące takich zmian, a rząd rozpatruje je w ciągu roku od ich otrzymania. Opinia władz lokalnych i mieszkańców jest brana pod uwagę, ale nie ma charakteru wiążącego

Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która nie musi uwzględnić stanowiska samorządu ani wyników konsultacji społecznych.


Źródło: RMF24
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