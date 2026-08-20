W Polsce pojawią się nowe miasta. Część gmin zmieni granice

RMF24

Od 2027 roku w Polsce ma pojawić się 12 nowych miast. Wynika to z założeń projektu rozporządzenia przygotowanego przez MSWiA. Zmiany obejmą kilka województw, a oprócz nadania praw miejskich planowane są również korekty granic niektórych gmin i miast oraz zmiana nazwy jednej z gmin.

Od przyszłego roku status miasta otrzymają :

Podkarpackie: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie i Żołynia,

Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie i Żołynia, Podlaskie: Bakałarzewo, Filipów i Mielnik,

Bakałarzewo, Filipów i Mielnik, Wielkopolskie: Kazimierz Biskupi i Kobyla Góra,

Kazimierz Biskupi i Kobyla Góra, Kujawsko-pomorskie: Choceń,

Choceń, Lubelskie: Milejów,

Milejów, Mazowieckie: Rzekuń.

Zmiany granic

Projekt zakłada także korekty granic siedmiu gmin. Dotyczą one m.in. obszarów w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Zmiany mają objąć m.in. gminy Dobrcz i Koronowo, Lniano i Drzycim, Firlej i Michów, Szprotawa i Małomice, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny oraz Mielno i Sianów.

Korekty granic czekają również siedem miast: Strzelno, Strzelce Krajeńskie, Stary Sącz, Baranów Sandomierski, Zalewo, Biskupiec i Mielno.

Zmiana nazwy gminy

Od 2027 roku ma zmienić się także nazwa gminy Chełm w województwie lubelskim. Po zmianie ma ona nosić nazwę gmina Pokrówka.

Kolejne zmiany zaplanowano na 1 stycznia 2028 roku. Obejmą one m.in. granice miasta Żory i gminy Suszec na Śląsku oraz gmin Kalisz Pomorski i Ińsko w województwie zachodniopomorskim.

Samorządy mogą składać wnioski dotyczące takich zmian, a rząd rozpatruje je w ciągu roku od ich otrzymania. Opinia władz lokalnych i mieszkańców jest brana pod uwagę, ale nie ma charakteru wiążącego.

Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, która nie musi uwzględnić stanowiska samorządu ani wyników konsultacji społecznych.