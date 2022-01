Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców całej Polski przed silnym wiatrem w niedzielę wieczorem, w nocy oraz w poniedziałek.

SMS o treści "Uwaga! Wieczorem, w nocy i jutro silny wiatr (16/17.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy." został rozesłany początkowo rozesłany przez RCB do mieszkańców 10 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Później alert trafił też do mieszkańców pozostałych 6 województw.

RCB ostrzega, że na terenach objętych alertem porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 110 km/h.

Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, które obejmują całą Polskę. / IMGW-PIB / imgw.pl /

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie. Obowiązują one od poniedziałkowego poranka do popołudnia.



Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Obowiązują one od nocy z niedzieli na poniedziałek do popołudnia.

Według IMGW, średnia prędkość wiatru na wybrzeżu może w nocy sięgać nawet 55 km/h,

Nad ranem porywy wiatru do 95 km/h możliwe są już w całej północnej Polsce. W godzinach przedpołudniowych strefa silnego wiatru, który w porywach osiągać będzie nawet do około 100 km/h, przemieszczać się będzie ku centralnej Polsce, a około południa dotrze na południe. Najdłużej, nawet do godziny 23:00 w poniedziałek, silne porywy wiatru do 70-80 km/h utrzymywać się będą na wschodzie kraju.

Wydane zostały również ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - dla całego Wybrzeża oraz Żuław i Zalewu Wiślanego. W związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego w poniedziałek i wtorek na Wybrzeżu a także na Zalewie Wiślanym i Żuławach przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.



Silny wiatr - o czym musisz pamiętać?

O czym należy pamiętać, gdy wieje silny wiatr? RCB przypomina, by usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce i zamknąć okna i drzwi. Jeśli jesteśmy w drodze - nie powinniśmy się zatrzymywać pod drzewami. Trzeba też uważać, bo przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.



RCB sugeruje też, by liczyć się z ryzykiem uszkodzenia linii energetycznych i przygotować sobie latarki z zapasem baterii. Powinniśmy też zadbać o bezpieczeństwo naszych zwierząt, jeśli przebywają poza domem.