Na utrudnienia napotkają dziś kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę Gdańska. Powodem są prace gwarancyjne związane z naprawą nawierzchni.

Utrudnienia mają zakończyć się po południu (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Jak poinformował rano rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski, prace rozpoczną się na 308. kilometrze A1.

Chodzi o fragment drogi między węzłami Łódź Wschód i Brzeziny. Roboty będą prowadzone na wiadukcie na odcinku o długości ok. 100 metrów. Zajęte zostaną: pas wolny i awaryjny. W miejscu prowadzonych prac obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.



Roboty mają potrwać do godz. 15.



Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń.