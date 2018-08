Z powodu usterki sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Włochy wprowadzono zmiany w kursowaniu pociągów. Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów - informuje PKP.

"Specjalny zespół zarządzania, złożony z przedstawicieli przewoźników oraz zarządcy infrastruktury organizuje przejazdy pociągów przez warszawski węzeł kolejowy" - podaje PKP.



Ze względu na naprawę uszkodzonej sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Włochy między godziną 17.30 a 18.10 wyłączone było również zasilanie nad dwoma torami w kierunku Pruszkowa. "Na miejscu działają dwa pociągi do naprawy sieci. To maksymalna liczba sprzętu do skutecznych prac" - czytamy w komunikacie.



W związku z usterką wprowadzono zmiany w ruchu kolejowym. Jak informuje PKP "niektóre pociągi mogą kursować drogą okrężną do stacji Warszawa Wschodnia z zatrzymaniem na stacji Warszawa Gdańska, z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion".



Ze względu na utrudnienia wprowadzono honorowanie biletów Spółki KM w linii metra M1 na odcinku Dw. Gdański - Centrum (jednokierunkowo). Na stacjach Warszawa Zachodnia, Centralna i Wschodnia podróżni otrzymają wodę, kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek.