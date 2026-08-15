Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie

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Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożyli w sobotę, w dniu Święta Wojska Polskiego, wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju.

15 sierpnia w Polsce obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Prezydent i pierwsza dama przed pomnikiem Piłsudskiego

Dzisiaj rano prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą złożyli wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z głównych architektów sukcesu wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej.

Rano w sobotę wicepremier, minister obrony narodowej i lider PSL Władysław Kosiniak–Kamysz złożył natomiast wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie oraz pod tablicą upamiętniającą gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, jednego z kluczowych dowódców Wojska Polskiego podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i płk. Jarosław Stawski podczas uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie



Msza za ojczyznę i uroczysta odprawa wart

O godzinie 8 para prezydencka wzięła udział w mszy świętej za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Następnie, o godzinie 10, na Placu Piłsudskiego rozpoczęła się uroczysta odprawa wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, z udziałem najwyższych władz państwowych.

W uroczystości na Placu Piłsudskiego uczestniczyli - poza prezydentem Nawrockim oraz wicepremierem i ministrem obrony narodowej Kosiniakiem-Kamyszem, m.in. minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski

Defilada wojskowa i parada morska

Kulminacyjnym momentem obchodów będzie defilada wojskowa, która punktualnie w południe przejdzie warszawską Wisłostradą. Równolegle, na wodach Zatoki Gdańskiej w pobliżu Gdyni, odbędzie się parada morska Marynarki Wojennej RP.

Bitwa, która zmieniła bieg historii

Bitwa Warszawska 1920 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Kluczową rolę odegrał Józef Piłsudski, który wraz z gen. Tadeuszem Jordan-Rozwadowskim opracował słynną kontrofensywę znad Wieprza.

Udana operacja polskich wojsk pozwoliła na przerwanie radzieckiego Frontu Zachodniego i odepchnięcie bolszewików spod Warszawy.