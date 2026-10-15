Ukraina wydała w końcu Polsce Bronisława D. Był ścigany "czerwoną notą" Interpolu

Oficjalnie nikt nie podaje przyczyn zwłoki dotyczącej ekstradycji. Wygląda jednak na to, że wszystko wiązało się z problemami technicznymi czy logistycznymi.
Polskie służby były zaniepokojone przebiegiem procesu ekstradycyjnego, który rozpoczął się w lutym. Mimo zgody Kijowa na wydanie podejrzanego Polsce i aresztowanie go, lwowski sąd dwukrotnie wypuścił Bronisława D. na wolność.
Ostatecznie kilka dni temu mężczyzna został przekazany polskiej policji i przetransportowany do zakładu karnego w Rzeszowie.
Mężczyzna ma do odsiadki 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.