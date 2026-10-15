Ukraina wydała w końcu Polsce Bronisława D. Był ścigany "czerwoną notą" Interpolu

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Ukraińcy przekazali w końcu do Polski mężczyznę zatrzymanego ponad pół roku temu we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw. Bronisław D. był od 9 lat ścigany "czerwoną notą" Interpolu za oszustwa na kwotę 120 milionów euro. Strona ukraińska, nie podając przyczyn, pod koniec września wstrzymała jego ekstradycję.

Oficjalnie nikt nie podaje przyczyn zwłoki dotyczącej ekstradycji. Wygląda jednak na to, że wszystko wiązało się z problemami technicznymi czy logistycznymi.

Polskie służby były zaniepokojone przebiegiem procesu ekstradycyjnego, który rozpoczął się w lutym. Mimo zgody Kijowa na wydanie podejrzanego Polsce i aresztowanie go, lwowski sąd dwukrotnie wypuścił Bronisława D. na wolność.

Ostatecznie kilka dni temu mężczyzna został przekazany polskiej policji i przetransportowany do zakładu karnego w Rzeszowie.

Mężczyzna ma do odsiadki 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry. RMF FM ujawnia skandaliczne opóźnienie Dopiero po miesiącu od wysłania amerykańskie władze otrzymały wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wysłany z Polski 27 lipca dokument został przez ambasadę w Waszyngtonie przekazany Departamentowi Stanu dopiero wczoraj. Możliwe, że…



