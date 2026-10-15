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Ukraina wydała w końcu Polsce Bronisława D. Był ścigany "czerwoną notą" Interpolu

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 15 października (15:16)

Ukraińcy przekazali w końcu do Polski mężczyznę zatrzymanego ponad pół roku temu we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw. Bronisław D. był od 9 lat ścigany "czerwoną notą" Interpolu za oszustwa na kwotę 120 milionów euro. Strona ukraińska, nie podając przyczyn, pod koniec września wstrzymała jego ekstradycję.

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Ukraina wydała w końcu Polsce Bronisława D. Był ścigany "czerwoną notą" Interpolu
Zdjęcie ilustracyjne /PAP

Oficjalnie nikt nie podaje przyczyn zwłoki dotyczącej ekstradycji. Wygląda jednak na to, że wszystko wiązało się z problemami technicznymi czy logistycznymi.

Polskie służby były zaniepokojone przebiegiem procesu ekstradycyjnego, który rozpoczął się w lutym. Mimo zgody Kijowa na wydanie podejrzanego Polsce i aresztowanie go, lwowski sąd dwukrotnie wypuścił Bronisława D. na wolność. 

Ostatecznie kilka dni temu mężczyzna został przekazany polskiej policji i przetransportowany do zakładu karnego w Rzeszowie. 

Mężczyzna ma do odsiadki 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.


 


Źródło: RMF FM
Tagi: zatrzymanie ekstradycja

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