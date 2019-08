Nietypowe zgłoszenie kradzieży klapek otrzymali policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego (Łódzkie). Z posesji sąsiadów zabrał je 66-latek, który wcześniej włamał się do domu i próbował ukraść pieniądze ze skarbonki. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak relacjonuje Aleksandra Jakubiak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, miejscowi policjanci otrzymali we wtorek zgłoszenie dotyczące włamania do jednorodzinnego domu na terenie miasta. Mężczyzna uszkodził drzwi wejściowe i po dostaniu się do środka próbował wyciągnąć pieniądze z dziecięcej świnki-skarbonki. Został jednak przyłapany na gorącym uczynku przez właścicielkę domu, która niespodziewanie wróciła do mieszkania.



Spłoszony włamywacz uciekając w pośpiechu zabrał z domu klapki należące do gospodarza. Jak się okazało, zrobił to, gdyż na włamanie przyszedł boso.



Włamywaczem okazał się 66-letni sąsiad pokrzywdzonych. Niedługo po zgłoszeniu policjanci go zatrzymali. Miał w organizmie ponad półtora promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi nawet 10 lat więzienia.