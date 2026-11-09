Uczniowie w mundurach narobili zamieszania przed TK. Ministrowie zabrali głos

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Wycieczka edukacyjna do Sejmu i Senatu przeniosła się przed Trybunał Konstytucyjny, gdzie licealiści z Zamościa ubrani w mundury mieli wykrzykiwać wulgarne hasła. „Mundur nie może być wykorzystywany do manifestowania jakichkolwiek poglądów” - stwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Głos zabrała też minister edukacji Barbara Nowacka.

Uczniowie niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego w mundurach i pod opieką nauczycielek mieli skandować wulgarne hasła m.in. w stronę premiera Donalda Tuska - ustalił portal OKO.Press. Do zdarzenia doszło w piątek.

Szef MON: Młodzi ludzie będą służyć Ojczyźnie

„Mundur nie może być wykorzystywany do manifestowania jakichkolwiek poglądów. Młodzi ludzie będą służyć Ojczyźnie, dlatego współpracujemy z wieloma szkołami w kraju” - napisał w poniedziałek na portalu X wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Szef MON poinformował, że Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji „wnikliwie analizuje” wydarzenia związane z udziałem uczniów Liceum w demonstracji przed TK. Dodał, że CWCR jest w kontakcie z Kuratorium Oświaty w Lublinie, które przeprowadza kontrolę w zamojskim liceum.

„Dalsze decyzje MON będą podejmowane po otrzymaniu raportu z tej kontroli” - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

„Z ciekawości pod Trybunał”

Wcześniej założycielka szkoły i pełnomocnik organu prowadzącego Agnieszka Macek podczas poniedziałkowej konferencji w Zamościu informowała, że w wycieczce edukacyjnej do Sejmu i Senatu uczestniczyło ok. 50 uczniów w wieku 15-19 lat.

Z jej relacji wynika, że około godz. 16 uczniowie wraz z nauczycielami wyszli z Sejmu i skierowali się do autokaru. Wówczas Macek miała „spontanicznie” i „z ciekawości” zadecydować, żeby udać się pod TK. Jak stwierdziła, młodzież „wyraziła taką wolę”, a opiekunowie „ulegli jej presji”.

Według pełnomocnik osoby, które przebywały przed Trybunałem, uznały, że „przyszło wojsko” i „bardzo się ucieszyły”. Odebrały to w ten sposób, że wojsko wspiera protest i wszystkie te osoby, które tam były, otoczyły naszych uczniów, zaczęły im gratulować, schlebiać, bić brawo - powiedziała.

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„Młodzież dała się ponieść emocjom”

Dwie osoby - zdaniem Macek – zaczęły skandować i wykrzykiwać hasła, które było słuchać na filmie, a młodzież „dała się ponieść emocjom, tzw. psychologii tłumu”.

Przyznała, że uczniowie zachowali się „nagannie, nieodpowiednio”. Zdementowała doniesienia jakoby nauczycielki i ona sama nie reagowały na zachowanie młodzieży.

Gdy tylko zauważyłyśmy, że zrobił się tłum, że uczniowie zaczynają skandować te bardzo nieprzyjemne, wulgarne hasła natychmiast przez ten tłum się przedarliśmy i uczniów zabrałyśmy – powiedziała Macek. Dodała, że grupa przebywała pod Trybunałem ok. 10 minut.

Poinformowała, że zrezygnowała z funkcji pełnomocnika organu prowadzącego. Przyznała, że decyzja o przejściu pod Trybunał była błędna, przeprosiła uczniów, rodziców i obywateli.

Jak podała, we wtorek dyrekcja i rada pedagogiczna spotka się, żeby wyciągnąć konsekwencje i zdecydować o ukaraniu uczniów. Każdego ucznia potraktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zachowanie, osiągnięcia. Żaden uczeń nie zostanie wydalony ze szkoły – podkreśliła Macek.

Nie wszyscy uczniowie zachowali się nagannie – stwierdziła Macek. Zastrzegła, że szkoła od 18 lat współpracuje z wojskiem, policją i do tej pory miała wzorową opinię. Natomiast uczniowie mierzą się teraz z hejtem, bardzo to przeżywają i zrozumieli, że ich zachowanie było nieodpowiednie i naganne.

Zapowiedziała, że uczniowie będą rozmawiać z uczniami o mowie nienawiści. Szkoła ma zaprosić specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia o zasadach etyki zawodu w służbach mundurowych, hejcie i kształtowaniu odpowiednich zachowań.

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Wycieczka na zaproszenie posła

W odpowiedzi na pytanie mediów pełnomocnik zastrzegła, że wycieczka do parlamentu odbyła się na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka.

Zawiślak jest posłem na Sejm od V kadencji. W 2002 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości; został m.in. przewodniczącym partii w okręgu chełmskim. W wyborach parlamentarnych 2023 r. ponownie dostał się do Sejmu z list PiS, ale w ub.r. razem z byłymi posłami Konfederacji Romanem Fritzem i Włodzimierzem Skalikiem utworzył koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej.

Macek widnieje na stronie partii jako członek zarządu w okręgu nr 7, który obejmuje m.in. Chełm i Zamość.

Nowacka: Skandaliczne zachowanie

„Skandaliczne zachowanie zarówno w piątek, jak i tłumaczenie dziś. Wywierała presję na nauczycieli i instrumentalnie wykorzystała uczniów” – tak oświadczenie Macek skomentowała na portalu X ministra edukacji Barbara Nowacka.

Szefowa MEN napisała, że rezygnacja pełnomocnik „absolutnie nie zamyka sprawy”, a kuratorium prowadzi w szkole „dalsze czynności kontrolne”. Zauważyła, że Macek jest czynną działaczką Konfederacji Korony Polskiej.

Nowacka stwierdziła, że każdy ma prawo do własnych poglądów, ale „osobiste poglądy polityczne osób zarządzających szkołą nie mają prawa wpływać na uczniów i nauczycieli”. „Szczególnie bulwersujące jest to, że nie poszanowała godności i symboliki munduru i wmieszała młodych, w tym niepełnoletnich ludzi, którzy przygotowują się do służby państwu” – napisała.

Rzecznik Kuratorium Oświaty w Lublinie Artur Pawłowski powiedział w poniedziałek PAP, że kontrola w tej sprawie już się rozpoczęła i będzie kontynuowana jeszcze we wtorek. Kuratorium nie ujawnia żadnych szczegółów. Nie chcemy przesądzać o całej sprawie przed zakończeniem kontroli – zaznaczył Pawłowski.

Zapowiedział, że informacje o wynikach kontroli będą udzielane „najwcześniej w przyszłym tygodniu”.

Demonstracje przed Trybunałem Konstytucyjnym

Po tym, jak 30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego - zaostrzył się konflikt dotyczący TK.

Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest; pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”. Pod gmachem TK pojawiali się politycy związani m.in. z PiS-em i Konfederacją.