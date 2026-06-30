RMF24

Trainsurfing, czyli jazda na dachach i zewnętrznych elementach pociągów, staje się coraz popularniejszym, ale skrajnie niebezpiecznym trendem wśród młodzieży w Polsce. Polskie Linie Kolejowe apelują do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi i ostrzegają przed tragicznymi konsekwencjami takich zachowań. Krótkotrwała popularność w mediach społecznościowych nie jest warta ryzyka utraty zdrowia lub życia.

Trainsurfing, znany dotąd głównie z zagranicznych doniesień i mediów społecznościowych, coraz częściej pojawia się także w Polsce – zwłaszcza w aglomeracji śląskiej i rejonie Warszawy. Od zeszłego roku odnotowano już kilkanaście takich przypadków, z czego sześć w województwach śląskim i mazowieckim. W maju tego roku w wyniku trainsurfingu zginęło dwoje 17-latków.

Wraz z początkiem wakacji Polskie Linie Kolejowe S.A. intensyfikują działania edukacyjne w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd”. Powodem jest rosnąca liczba przypadków trainsurfingu – zjawiska polegającego na podróżowaniu na zewnętrznych elementach pociągów. To nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim śmiertelnie niebezpieczne „hobby”. Wskakiwanie na dachy wagonów czy jazda na sprzęgach może zakończyć się porażeniem prądem, upadkiem pod koła pociągu i śmiercią.

Nie tylko trainsurfing – inne niebezpieczne zabawy na torach

PLK SA zwracają uwagę, że zagrożeniem są nie tylko skrajne zachowania, takie jak trainsurfing. Równie niebezpieczne mogą być pozornie niewinne zabawy: układanie przedmiotów na torach, chodzenie po torowisku czy nawet przebywanie zbyt blisko przejeżdżających pociągów. Pociąg najeżdżający na przeszkodę może rozrzucić jej fragmenty z dużą siłą, stwarzając poważne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Eksperci podkreślają, że w sieci trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 woltów. Do porażenia nie trzeba nawet dotykać przewodów – samo przebywanie w ich pobliżu może doprowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci.

Rodzice i opiekunowie – wasza reakcja może uratować życie

W te wakacje szczególny nacisk położono na ochronę najmłodszych. PLK SA apelują do rodziców i opiekunów o większą czujność i reagowanie w sytuacjach, gdy dzieci lub młodzież zbliżają się do torów lub podejmują niebezpieczne aktywności. Rozmowa i uświadamianie realnych konsekwencji takich zachowań mogą zapobiec tragedii.

W ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd” PLK prowadzą działania informacyjne skierowane do kierowców, pieszych, rowerzystów, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. W każdy wakacyjny piątek na wybranych przejazdach kolejowo-drogowych pojawiają się Ambasadorzy Bezpieczeństwa, którzy wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei i Policją przypominają o zasadach bezpiecznego przekraczania torów.

99 proc. wypadków na przejazdach z winy kierowców

Statystyki są alarmujące – aż 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowych wynika z błędów kierowców. Kluczowe znaczenie ma przestrzeganie sygnalizacji świetlnej i zasad bezpieczeństwa. Czerwone migające światło oznacza, że pociąg zbliża się do przejazdu, nawet jeśli rogatki jeszcze się nie zamykają.

W przypadku awarii samochodu na przejeździe należy zadzwonić pod numer 112 i podać indywidualny numer przejazdu z tzw. Żółtej Naklejki PLK lub – w sytuacji zagrożenia – wyłamać rogatkę. To działanie zgodne z przepisami, które uruchamia procedury bezpieczeństwa na kolei.

Na każdym przejeździe znajduje się Żółta Naklejka PLK z indywidualnym numerem przejazdu oraz numerem alarmowym 112. W maju 2026 roku odnotowano 1041 zgłoszeń z wykorzystaniem naklejki, w 97 przypadkach maszynistom wydano polecenie „ostrożnej jazdy”, a w 27 konieczne było pilne zatrzymanie ruchu kolejowego.