Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w zderzeniu czterech samochodów i busa na drodze krajowej numer 91 w Szprudowie w Pomorskiem.

Dyżurny gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Damian Gajewski podał, że do wypadku doszło w miejscowości Szprudowo przed godz. 7.

Według pierwszych informacji w jednym z pojazdów są dwie ofiary śmiertelne. Sytuacja jest rozwojowa. Na miejscu jest na razie 1 zastęp OSP, pozostałe w drodze - poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. bryg. Łukasz Płusa.

Kolejna osoba, ranna, karetką została zabrana do szpitala. Krajowa 91 cały czas jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że do wypadku doszło po tym, jak bus zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jednym z aut osobowych, dalsze okoliczności są wyjaśnienie.

Trasa między Gniewem i Tczewem w miejscu wypadku jest zablokowana.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać ok. dwie godziny.

