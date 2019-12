Bielski sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego dla trzech osób podejrzanych o spowodowanie wybuchu gazu w Szczyrku. W wyniku wybuchy zawalił się trzykondygnacyjny dom i zginęło osiem osób - w tym czworo dzieci. O zastosowanie wobec zatrzymanych aresztu tymczasowego wnioskowała prokuratura, prowadząca śledztwo w sprawie tej tragedii.

O decyzji sądu poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej sędzia Jarosław Sablik. Jak powiedział, dwaj podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące, trzeci - na miesiąc.



Decydując o aresztowaniu wszystkich trzech mężczyzn sąd kierował się chęcią zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.



Przesłankami zastosowania aresztu, oprócz prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów, były m.in. obawa matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.



Mężczyźni są podejrzani o sprowadzenie pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło osiem osób - to zarzuty z art. 163 Kodeksu karnego.



Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt dla wszystkich meżczyzn

Podejrzani to: Roman D. - prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ul. Leszczynową w Szczyrku, oraz Marcin S. i Józef D. - pracownicy firmy budowlanej specjalizującej się w przewiertach podziemnych i wykonujący to zlecenie.



Sędzia Sablik nie sprecyzował, którzy podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące, a który na miesiąc. Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt dla każdego z trzech podejrzanych.



Na decyzję sądu w sprawie zastosowania aresztu przysługuje odwołanie do sądu okręgowego.



Podejrzani zostali zatrzymani w środę. Po przedstawieniu im zarzutów przedstawiciele prokuratury poinformowali, że treść wyjaśnień złożonych przez zatrzymanych wymaga zweryfikowania, na co potrzeba czasu - stąd m.in. wniosek o areszt.



Kwalifikacja prawna zarzucanego podejrzanym czynu jest dla wszystkich taka sama. Treść zarzutów różni się w zależności od roli, jaką mężczyźni odgrywali w sprawie. Śledczy nie udzielają informacji na temat wyjaśnień podejrzanych.

Wybuch było słychać wiele kilometrów dalej

Do tragedii doszło 4 grudnia wieczorem. Wybuch gazu zniszczył całkowicie trzykondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała ośmiu ofiar, w tym czworga dzieci.



Eksplozja była tak silna, że słychać ja było wiele kilometrów dalej, trzykondygnacyjny dom zawalił się całkowicie. Doszło również do pożaru. Jedna z mieszkanek domu w czasie wybuchu przebywała w pracy, to ona poinformowała służby, że w budynku mogło znajdować się osiem osób.