7 września 2010 roku w tragicznych okolicznościach odszedł Tomek Rubiś, legendarny prezenter traffików (informacji drogowych) najpierw w Zakopanem, a potem na antenie ogólnopolskiej RMF FM. "Dobry, otwarty, uśmiechnięty, dusza towarzystwa, fantastyczny kumpel, przyjaciel, czasem uparty, ale wspaniały facet i świetny radiowiec" - wspominają go przyjaciele z redakcji RMF FM. "To jest niesprawiedliwość losu, że go tu nie ma z nami" - dodają.

REKLAMA