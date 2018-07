​W centrum Zielonej Góry zawalił się dach kamienicy, a jego elementy runęły na teren znajdującego się obok ogródka restauracji. Poszkodowana została jedna osoba. We wtorek przed południem zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy ul. Kupieckiej w Zielonej Górze.

Otrzymaliśmy zgłoszenie, że zawaliła się część budynku sąsiadująca z ogródkiem restauracji "12 stolików". Na miejsce pojechały wszystkie służby, policja, straż i pogotowie ratunkowe. Wyglądało to na początku bardzo niepokojąco, ale na szczęście została ranna tylko jedna z klientek lokalu - poinformowała rzecznik prasowy zielonogórskiej policji Małgorzata Barska.



Zniszczony obiekt, który był przybudówką do kamienicy, nie był zamieszkany.



Jak dodała Barska, przyczyną zawalenia dachu mogła być prowadzona w pobliżu duża budowa. W jej wyniku mogło dojść do naruszenia konstrukcji przybudówki.



To będzie przedmiotem postępowania. Dziś rano zostały przeprowadzone oględziny policji wspólnie z pracownikami nadzoru budowlanego. Zostanie też wszczęte śledztwo, ale najpierw musimy ustalić odpowiedzialne osoby - wyjaśniła Barska.



Osobom odpowiedzialnym może zostać postawiony zarzut o sprowadzenie katastrofy budowlanej. Za to grozi nawet pięć lat więzienia.

(ph)