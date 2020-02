Dziś poczujemy silny powiew wiosny! W Krakowie na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni Celsjusza. Ciepło będzie też w pozostałych regionach Polski.

Pierwsze symptomy wiosny obserwujemy już od kilku dni - to był ciepły weekend, a niedzielę rekord ciepła padł w Słubicach, gdzie termometry pokazały 17,8 stopnia Celsjusza! Jednak odczuwalne ciepło było mniejsze przez silny wiatr.

Zgodnie z prognozą Onetu, najcieplej będzie dziś na południu Polski. W Krakowie temperatura sięgnie 15 stopni Celsjusza. Na Śląsku i w woj. dolnośląskim do 13 stopni, w środkowej części kraju średnio 12 stopni. Najchłodniej będzie na północy i północnym zachodzie, gdzie będzie też deszczowo - podaje Onet. Na chwile ze słońcem mogą liczyć tylko mieszkańcy południa. Będzie mniej wietrznie, dzięki czemu silniej niż w weekend odczujemy ciepło.

Zima już nie wróci?

Niestety w kolejnych dniach będzie chłodniej. Mieszkańcy południa będą cieszyć się wiosennym ciepłem do środy - do 10 stopni Celsjusza będzie w Krakowie, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Najchłodniej na północy - do 7 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach temperatura maksymalna wyniesie 6 stopni Celsjusza.