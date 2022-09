W środę zaczniemy procedowanie projektu ustawy ws. przesunięcia terminu wyborów samorządowych, a przyjmiemy go na następnym posiedzeniu Sejmu - zapowiedział szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Ryszard Terlecki / Tomasz Wiktor / PAP

Wieczorem w Sejmie zebrał się klub PiS. Po zakończeniu spotkania dziennikarze pytali Ryszarda Terleckiego, czy na najbliższym, rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu będzie procedowany projekt ustawy dot. przesunięcia wyborów samorządowych.

Szef klubu PiS odparł, że "tak". Jutro zaczniemy procedowanie, przyjmiemy go na następnym posiedzeniu (Sejmu) - powiedział Terlecki.



Dodał, że projekt jest gotowy i był konsultowany z prezydentem Andrzejem Dudą.



Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).