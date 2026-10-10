Te miejsca zachwycają o każdej porze roku. Oto najlepsze schroniska górskie w Polsce

W Polsce znajduje się wiele wyjątkowych schronisk górskich, które słyną z niepowtarzalnego klimatu, pięknych widoków i gościnności. Zestawienie obejmuje 9 kultowych i najwyżej ocenianych obiektów w różnych pasmach górskich.
Oto najlepsze schroniska górskie:
Schronisko Samotnia nad Małym Stawem – Perła Karkonoszy
W sercu Karkonoszy, tuż nad malowniczym Małym Stawem, znajduje się jedno z najstarszych i najbardziej urokliwych schronisk w Polsce – Samotnia. To miejsce, gdzie historia splata się z naturą, a każdy zakątek budynku opowiada własną opowieść. Pierwsze wzmianki o schronisku pochodzą z XVII wieku, co czyni je prawdziwym zabytkiem regionu. Położenie tuż przy brzegu górskiego jeziora sprawia, że Samotnia jest nie tylko doskonałym punktem wypadowym na szlaki, ale także miejscem, gdzie można poczuć magię górskiej ciszy i spokoju.
Morskie Oko – Schronisko z widokiem na najpiękniejsze jezioro Tatr
Schronisko nad Morskim Okiem to prawdziwy klasyk wśród górskich obiektów noclegowych. Położone nad największym i najpiękniejszym tatrzańskim stawem, przyciąga turystów przez cały rok. Z okien schroniska rozciąga się spektakularny widok na otoczone stromymi ścianami jezioro, nad którym górują majestatyczne Mięguszowieckie Szczyty, Kazalnica i charakterystyczny Mnich. To idealny punkt startowy do wyprawy na Rysy, Przełęcz pod Chłopkiem czy Szpiglasową Przełęcz. Schronisko składa się z dwóch budynków – Nowego i Starego, oferując łącznie niemal 80 miejsc noclegowych.
Dom Śląski – Komfort u stóp Śnieżki
Dom Śląski to nowoczesne i komfortowe schronisko położone na wysokości 1400 m n.p.m., tuż przy granicy polsko-czeskiej, u podnóża Śnieżki. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu jest doskonałą bazą wypadową zarówno dla narciarzy, jak i turystów pieszych. Schronisko oferuje 58 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami. Bliskość szlaków, stacji narciarskiej oraz zapierające dech w piersiach widoki sprawiają, że to miejsce cieszy się niesłabnącą popularnością.
Murowaniec na Hali Gąsienicowej – Serce Tatr Wysokich
Schronisko Murowaniec, położone na wysokości 1500 m n.p.m. na Hali Gąsienicowej, to jeden z najważniejszych punktów na mapie tatrzańskich wędrówek. Obiekt oferuje aż 110 miejsc noclegowych w różnorodnych pokojach, a na jego terenie znajduje się także dyżurka TOPR. Murowaniec to nie tylko miejsce odpoczynku, ale także schronienie dla tych, którzy pragną zdobywać najwyższe tatrzańskie szczyty. Wpisany do rejestru zabytków, zachwyca niepowtarzalnym klimatem i bliskością najpiękniejszych tras turystycznych.
Róża Wiatrów – Oaza na Pustyni Błędowskiej
Nie tylko góry oferują niezwykłe schroniska. W południowej części Pustyni Błędowskiej powstała wyjątkowa infrastruktura turystyczna – Róża Wiatrów. To system drewnianych altan połączonych pomostami, przypominający z lotu ptaka kompasową różę wiatrów. Obiekt wyposażony jest w parking, WC, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a całość jest oświetlona i monitorowana. To doskonałe miejsce na odpoczynek podczas zwiedzania jedynej polskiej pustyni.
Schronisko na Stogu Izerskim – Brama do Gór Izerskich
Na wysokości 1060 m n.p.m., w północno-zachodniej części Gór Izerskich, znajduje się schronisko na Stogu Izerskim. To najbardziej wysunięte na zachód schronisko po polskiej stronie Sudetów, górujące nad uzdrowiskami Świeradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój. Bliskość granicy polsko-czeskiej, górnej stacji kolei gondolowej oraz wieży widokowej na Smreku czynią to miejsce idealnym punktem wypadowym na piesze i rowerowe wycieczki.
Schronisko pod Łabskim Szczytem – Zielony zakątek Karkonoszy
Schronisko pod Łabskim Szczytem, położone na wysokości 1168 m n.p.m., zachwyca nie tylko widokami, ale także bogactwem przyrody. Otoczone kosodrzewiną, jarzębiną i borówkami, jest domem dla wielu gatunków owadów i rzadkich roślin alpejskich. To doskonałe miejsce dla miłośników przyrody i ciszy, a także punkt wypadowy na szlaki prowadzące przez najpiękniejsze zakątki Karkonoszy.
Jelenka – Schronisko z widokiem na Śnieżkę
Jelenka to kameralne schronisko położone na wysokości 1260 m n.p.m., na głównym grzbiecie Karkonoszy. Dzięki swojemu położeniu, zaledwie 3,5 km od Śnieżki, jest idealnym miejscem na odpoczynek podczas wędrówek po najwyższych partiach gór. Schronisko oferuje 26 miejsc noclegowych, przytulną restaurację oraz ciszę i spokój, których próżno szukać w bardziej zatłoczonych miejscach.
Wysoki Kamień – Schronisko z panoramą Sudetów
Wędrówka na Wysoki Kamień to obowiązkowy punkt dla każdego, kto odwiedza Szklarską Porębę. Szczyt w Górach Izerskich oferuje rozległe widoki na Karkonosze, Góry Izerskie, Kaczawskie i Rudawy Janowickie. Choć obecnie schronisko nie oferuje noclegów, można tu odpocząć przy ciepłym napoju, posilić się i podziwiać panoramę z budowanej wieży widokowej. To miejsce z bogatą historią, które odradza się dzięki pasji i zaangażowaniu nowych właścicieli.