Te miejsca zachwycają o każdej porze roku. Oto najlepsze schroniska górskie w Polsce

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Polskie góry kryją w sobie nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy, ale również niezwykłe schroniska, które od lat przyciągają miłośników wędrówek, przyrody i historii. Od Tatr po Sudety, od Karkonoszy po Góry Izerskie – każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny klimat, oferując zarówno komfortowy nocleg, jak i niezapomniane widoki. Sprawdź, które schroniska warto odwiedzić podczas górskich wypraw.

W Polsce znajduje się wiele wyjątkowych schronisk górskich, które słyną z niepowtarzalnego klimatu, pięknych widoków i gościnności. Zestawienie obejmuje 9 kultowych i najwyżej ocenianych obiektów w różnych pasmach górskich.

Oto najlepsze schroniska górskie:

Schronisko Samotnia nad Małym Stawem – Perła Karkonoszy

W sercu Karkonoszy, tuż nad malowniczym Małym Stawem, znajduje się jedno z najstarszych i najbardziej urokliwych schronisk w Polsce – Samotnia. To miejsce, gdzie historia splata się z naturą, a każdy zakątek budynku opowiada własną opowieść. Pierwsze wzmianki o schronisku pochodzą z XVII wieku, co czyni je prawdziwym zabytkiem regionu. Położenie tuż przy brzegu górskiego jeziora sprawia, że Samotnia jest nie tylko doskonałym punktem wypadowym na szlaki, ale także miejscem, gdzie można poczuć magię górskiej ciszy i spokoju.

Schronisko Samotnia nad Małym Stawem w 2013 roku (fot. LUKASZ KALINOWSKI) / AFP/East News

Morskie Oko – Schronisko z widokiem na najpiękniejsze jezioro Tatr

Schronisko nad Morskim Okiem to prawdziwy klasyk wśród górskich obiektów noclegowych. Położone nad największym i najpiękniejszym tatrzańskim stawem, przyciąga turystów przez cały rok. Z okien schroniska rozciąga się spektakularny widok na otoczone stromymi ścianami jezioro, nad którym górują majestatyczne Mięguszowieckie Szczyty, Kazalnica i charakterystyczny Mnich. To idealny punkt startowy do wyprawy na Rysy, Przełęcz pod Chłopkiem czy Szpiglasową Przełęcz. Schronisko składa się z dwóch budynków – Nowego i Starego, oferując łącznie niemal 80 miejsc noclegowych.

Schronisko nad Morskim Okiem / Shutterstock

Dom Śląski – Komfort u stóp Śnieżki

Dom Śląski to nowoczesne i komfortowe schronisko położone na wysokości 1400 m n.p.m., tuż przy granicy polsko-czeskiej, u podnóża Śnieżki. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu jest doskonałą bazą wypadową zarówno dla narciarzy, jak i turystów pieszych. Schronisko oferuje 58 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami. Bliskość szlaków, stacji narciarskiej oraz zapierające dech w piersiach widoki sprawiają, że to miejsce cieszy się niesłabnącą popularnością.

Dom Śląski / Shutterstock

Murowaniec na Hali Gąsienicowej – Serce Tatr Wysokich

Schronisko Murowaniec, położone na wysokości 1500 m n.p.m. na Hali Gąsienicowej, to jeden z najważniejszych punktów na mapie tatrzańskich wędrówek. Obiekt oferuje aż 110 miejsc noclegowych w różnorodnych pokojach, a na jego terenie znajduje się także dyżurka TOPR. Murowaniec to nie tylko miejsce odpoczynku, ale także schronienie dla tych, którzy pragną zdobywać najwyższe tatrzańskie szczyty. Wpisany do rejestru zabytków, zachwyca niepowtarzalnym klimatem i bliskością najpiękniejszych tras turystycznych.

Schronisko Murowaniec / Shutterstock

Róża Wiatrów – Oaza na Pustyni Błędowskiej

Nie tylko góry oferują niezwykłe schroniska. W południowej części Pustyni Błędowskiej powstała wyjątkowa infrastruktura turystyczna – Róża Wiatrów. To system drewnianych altan połączonych pomostami, przypominający z lotu ptaka kompasową różę wiatrów. Obiekt wyposażony jest w parking, WC, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a całość jest oświetlona i monitorowana. To doskonałe miejsce na odpoczynek podczas zwiedzania jedynej polskiej pustyni.

Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej / Shutterstock

Schronisko na Stogu Izerskim – Brama do Gór Izerskich

Na wysokości 1060 m n.p.m., w północno-zachodniej części Gór Izerskich, znajduje się schronisko na Stogu Izerskim. To najbardziej wysunięte na zachód schronisko po polskiej stronie Sudetów, górujące nad uzdrowiskami Świeradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój. Bliskość granicy polsko-czeskiej, górnej stacji kolei gondolowej oraz wieży widokowej na Smreku czynią to miejsce idealnym punktem wypadowym na piesze i rowerowe wycieczki.

Schronisko na Stogu Izerskim / Shutterstock

Schronisko pod Łabskim Szczytem – Zielony zakątek Karkonoszy

Schronisko pod Łabskim Szczytem, położone na wysokości 1168 m n.p.m., zachwyca nie tylko widokami, ale także bogactwem przyrody. Otoczone kosodrzewiną, jarzębiną i borówkami, jest domem dla wielu gatunków owadów i rzadkich roślin alpejskich. To doskonałe miejsce dla miłośników przyrody i ciszy, a także punkt wypadowy na szlaki prowadzące przez najpiękniejsze zakątki Karkonoszy.

Schronisko pod Łabskim Szczytem / Shutterstock

Jelenka – Schronisko z widokiem na Śnieżkę

Jelenka to kameralne schronisko położone na wysokości 1260 m n.p.m., na głównym grzbiecie Karkonoszy. Dzięki swojemu położeniu, zaledwie 3,5 km od Śnieżki, jest idealnym miejscem na odpoczynek podczas wędrówek po najwyższych partiach gór. Schronisko oferuje 26 miejsc noclegowych, przytulną restaurację oraz ciszę i spokój, których próżno szukać w bardziej zatłoczonych miejscach.

Jelenka / Shutterstock

Wysoki Kamień – Schronisko z panoramą Sudetów

Wędrówka na Wysoki Kamień to obowiązkowy punkt dla każdego, kto odwiedza Szklarską Porębę. Szczyt w Górach Izerskich oferuje rozległe widoki na Karkonosze, Góry Izerskie, Kaczawskie i Rudawy Janowickie. Choć obecnie schronisko nie oferuje noclegów, można tu odpocząć przy ciepłym napoju, posilić się i podziwiać panoramę z budowanej wieży widokowej. To miejsce z bogatą historią, które odradza się dzięki pasji i zaangażowaniu nowych właścicieli.