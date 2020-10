Ważący ponad 5,5 tony niewybuch Tallboy został zneuralizowany. Nie udało się jednak przeprowadzić procesu jego deflagracji. Zamiast kontrolowanego wypalenia ładunku wybuchowego, doszło do detonacji.

peracja neutralizacji zalegającego na dnie Kanału Piastowskiego 5,4-tonowego niewybuchu Tallboy rozpoczęła się w poniedziałek w Karsiborze / 8. Flotylla Obrony Wybrzeża / PAP









Dzisiaj doszło do eksplozji niewybuchu. Detonacja jest znacznie bardziej gwałtowna w przebiegu od deflagracji. Jak zauważa reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, wstrząs wywołany przez ponad pięciotonową bombę był odczuwany nawet w centrum Świnoujścia.







Choć nie wszystko poszło zgodnie z planem to Marynarka Wojenna uspokaja, że taki wariant był również brany pod uwagę. W promieniu rażenia Tallboya nie było nikogo, ładunki wybuchowe zostały odpalone zdalnie. Detonacja Tallboya oznacza też, że niewybuch-gigant nie stanowi więcej zagrożenia.

Operacja zaczęła się w poniedziałek

Cała operacja przewidziana była na pięć dni.



Dzisiaj nurkowie minerzy 8. FOW wykonali między innymi: rekonesans miejsca zalegania obiektu, niwelację dna i częściowe odsłonięcie górnej powierzchni korpusu bomby oraz wstępne ułożenie pierścienia PCV w osi bomby na wyznaczonym miejscu. Prowadzili wybieranie urobku z wnętrza pierścienia i jego powolne zagłębianie w dnie wokół tylnej części bomby - mówił wczoraj po południu rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Grzegorz Lewandowski.

Specjaliści ocenili, że poniedziałkowe warunki były bardzo dobre, ze stosunkowo dobrą widocznością na dnie, "pomimo dość silnego prądu" w Kanale Piastowskim.

Akcja neutralizacji Tallboya 8. Flotylla Obrony Wybrzeża /

Utrudnienia w Świnoujściu

Podczas operacji w godz. 7-17 nie była dostępna przeprawa promowa Centrum.

Neutralizacja bomby Tallboy. Zakończył się pierwszy dzień przygotowań 8. Flotylla Obrony Wybrzeża /

Dostępna pozostała jedynie przeprawa Warszów, którą obsługuje cztery promy. Władze miasta ostrzegały przed dużymi utrudnieniami. Dlatego też prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zwrócił się z prośbą do mieszkańców o nie poruszanie się w tych dniach samochodami, a do przyjezdnych - o przełożenie wizyty w mieście na późniejszy termin.



Kierowcy, jadący z Niemiec, którzy przeprawę Centrum traktują jako drogę tranzytową w głąb kraju, mieli w czasie operacji kierować się na najbliższe przejścia graniczne Kołbaskowo - Pommellen i Lubieszyn - Linken.

W promieniu 3 km od miejsca zalegania Tallboya podczas trwania akcji wprowadzony był zakaz ruchu wszelkich jednostek pływających.



Akcja na niespotykaną w Europie skalę

Ważącą 5,4 tony brytyjską bombę lotniczą DP 12000-lb, zwaną potocznie Tallboyem, znaleziono na dnie Kanału Piastowskiego podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin we wrześniu ubiegłego roku. To największy znaleziony do tej pory niewybuch tego typu. Akcję jego neutralizacji określa się jako niespotykaną dotąd w skali Europy.

Podczas II wojny światowej w Świnoujściu istniała baza Kriegsmarine. Pod koniec wojny, podczas ucieczki przed Armią Czerwoną, Niemcy zatopili sporą część amunicji. Miasto i port były atakowane przez alianckie lotnictwo. Mierzący ponad 5,5 m, zawierający 2,4 tony materiału wybuchowego o zwiększonej sile działania Tallboy jest najprawdopodobniej pozostałością po bombardowaniu krążownika Lützow. Tego typu bomby służyły do niszczenia krytycznej infrastruktury III Rzeszy.