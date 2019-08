Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie symulowanego podcięcia gardła lalce ze zdjęciem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Do tego szokującego zdarzenia doszło kilka dni temu w poznańskim klubie Punto, gdzie odbyły się wybory Mr. Gay Poland

Adam Bodnar / Rafał Guz / PAP

"Rzecznik zwraca się do Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto o informacje o stanie postępowania w tej sprawie, zwłaszcza o wskazanie przyjętej kwalifikacji prawnej czynu. W przypadku, gdyby prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia, Rzecznik prosi o przesłanie jego kopii" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach RPO.

W połowie sierpnia w poznańskim klubie Punto Punto odbyły się wybory Mr. Gay Poland. Podczas wydarzenia jedna z drag queen wystąpiła z kukłą z wizerunkiem abpa Marka Jędraszewskiego. Na zdjęciach opublikowanych później w internecie widać dmuchaną lalkę, która w miejscu twarzy ma przyklejone zdjęcie abpa Jędraszewskiego. W trakcie występu miało dojść do "symulowania zabójstwa" metropolity krakowskiego.

Abp Marek Jędraszewski jest w ostatnim czasie krytykowany za słowa o "tęczowej zarazie", które wypowiedział 1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas homilii w bazylice Mariackiej w Krakowie metropolita podkreślił, że to z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska. Trzeba było długo na nią czekać (...) Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział.



Arcybiskup Marek Jędraszewski / Leszek Szymański / PAP





Wypowiedź abpa Jędraszewskiego wywołała poruszenie w wielu środowiskach. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył do krakowskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez metropolitę krakowskiego. Lider Wiosny Robert Biedroń uczynił wypowiedź hierarchy jednym z tematów listu wysłanego do papieża Franciszka. Poprosił go o "reakcję, która zmieni nienajlepsze dzisiaj oblicze polskiego Kościoła".

Lider "Solidarności" Piotr Duda napisał list z wyrazami wsparcia dla metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dokument został opublikowany w "Naszym Dzienniku". Duda podziękował arcybiskupowi Jędraszewskiemu "za odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym kraju ideologię LGBT+". "To było niezwykle ważne i potrzebne świadectwo" - podkreślił.