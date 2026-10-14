Szokujące ceny za pobyt w DPS. Nawet 30 tys. zł miesięcznie

RMF24

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Ceny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (DPS) biją kolejne rekordy. Miesięczne opłaty wahają się od 6 do nawet 30 tysięcy złotych. To kwoty, które mogą przyprawić o zawrót głowy niejedną rodzinę. Skąd takie różnice? Wszystko zależy od standardu placówki, lokalizacji oraz zakresu oferowanych świadczeń.

Gdzie najtaniej, gdzie najdrożej?

Jak wynika z informacji, które pozyskała „Gazeta Prawna”, najtańsze DPS-y znajdziemy m.in. we Wrocławiu, Suwałkach czy Toruniu – tam miesięczny koszt pobytu to około 6-7 tysięcy złotych. Jednak w wielu miastach ceny przekraczają już 8-10 tysięcy złotych.

Warszawa przoduje w rankingu – w niektórych placówkach trzeba zapłacić nawet 12-13 tysięcy złotych miesięcznie. Najnowocześniejsze domy, oferujące indywidualną opiekę i najwyższy standard, potrafią wystawić rachunek na ponad 30 tysięcy złotych.

Kto płaci za pobyt w DPS?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główny ciężar opłat spoczywa na mieszkańcu DPS – pokrywa on do 70 procent swojego miesięcznego dochodu. Jeśli to nie wystarcza, do płacenia zobowiązani są kolejno: małżonek, dzieci, a na końcu gmina.

W praktyce oznacza to, że rodziny seniorów coraz częściej muszą sięgać do własnych kieszeni, by pokryć różnicę między dochodem bliskiego a realnym kosztem pobytu.

Przykład? Jeśli senior dysponuje emeryturą w wysokości 3 tysięcy złotych, a miesięczny koszt pobytu wynosi 10 tysięcy, rodzina musi dopłacić aż 7 tysięcy złotych.

Zwolnienia z opłat – kto może liczyć na ulgę?

Nie wszyscy muszą dopłacać do pobytu w DPS. Zwolnienie z opłat przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 300 procent kryterium dochodowego – to nieco ponad 3 tysiące złotych dla osoby samotnej i około 2,5 tysiąca dla osoby w rodzinie.

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, takich jak niepełnosprawność czy bezrobocie, możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie z dopłat.